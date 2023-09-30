قائد البحرية الإيرانية: العديد من الدول تطلب الحصول على مدمرة 'دنا'

وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني في تصريح له، لدينا في القطب الجنوبي، فرصة للعمل. وأحد أسباب ذلك هو أننا متصلون مباشرة بالقطب الجنوبي من شواطئ مكران. وأضاف، إن التواجد في القطب الجنوبي سيكون أيضا حضورا عمليا.

وردا على سؤال حول افتتاح قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، قال إيراني: موقع القارة القطبية الجنوبية مهم من عدة أبعاد، أحدها في المجال العسكري وهي أفضل مقر للتحكم بالصواريخ الباليستية.

وأضاف: من المهم أن يكون هناك وجود مستقل وقوي في القارة القطبية الجنوبية. يجب توفير القاعدة من حيث إنشاء الهيكل والبرودة والحرارة وطريق الاتصال.

ولفت قائد البحرية في الجيش الإيراني إلى ضرورة أن تكون هياكل السفن مستعدة لهذه المهمة وكاسحة للجليد، وعادة ما تكون هياكل التنقل الخاصة بها نووية.

وأضاف: ان "المدمرة ديلمان جاهزة للانضمام، وهي أحدث من المدمرة دنا".