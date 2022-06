Presiden Raisi: Iran Tidak Akan Menghentikan Pembicaraan tentang Penghapusan Sanksi dan Tidak Akan Mundur dari Posisinya

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan negaranya tidak akan menghentikan negosiasi tentang penghapusan sanksi yang dijatuhkan pada negara itu, menambahkan bahwa pihak-pihak lain dalam pembicaraan harus kembali ke komitmen mereka di bawah kesepakatan 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

Raisi membuat pernyataan dalam wawancara televisi Sabtu (25/6) malam di mana dia berbicara kepada bangsa tentang berbagai masalah domestik dan internasional.Ditanya tentang kunjungan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell ke Iran, Raeisi mengatakan, “Kebijakan kami adalah menghapus sanksi dan sanksi ini harus dihapus sesegera mungkin, karena tidak adil dan bertentangan dengan komitmen AS dan Eropa [ di bawah JCPOA]. Pihak lain harus kembali ke komitmennya. Jalan ini akan diikuti; kami mengikuti jalan untuk menggagalkan sanksi.”“Masalah negosiasi [penghapusan sanksi] dibahas selama kunjungan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Tehran. Kami tidak memiliki keputusan untuk menghentikan negosiasi, tetapi kami tidak akan mundur dari posisi kami,” kata Raisi di bagian lain wawancara.Kepala eksekutif Iran mengatakan markas besar telah didirikan di bawah komando langsung Wakil Presiden Pertama Mohammad Mokhber untuk menindaklanjuti penghapusan sanksi.Negosiasi telah diadakan di ibu kota Austria, Wina, sejak April tahun lalu untuk memulihkan kesepakatan Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang dibatalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.Saat keluar dari perjanjian, Trump melepaskan apa yang disebutnya kampanye “tekanan maksimum” untuk membuat Iran bertekuk lutut. Washington juga memasang kembali sanksi sepihak terhadap Tehran, yang telah dicabut berdasarkan JCPOA. Tehran menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal total. Pemerintahan Biden setuju, namun belum mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya untuk mencabut kebijakan tersebut.Iran mengutip keragu-raguan Washington sebagai alasan di balik penundaan perundingan, karena sejumlah masalah utama masih belum terselesaikan, mulai dari penghapusan semua sanksi pasca-JCPOA hingga pemberian jaminan oleh pihak Amerika bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan. lagi.Kepala eksekutif, sementara itu, mengkritik Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena mengeluarkan resolusi anti-Iran awal bulan ini, yang menuduh negara itu menahan kerja sama dengan badan tersebut.Raisi mengatakan adopsi resolusi adalah langkah yang salah di tengah pembicaraan Wina, menambahkan, "Badan Energi Atom Internasional telah mengkonfirmasi 15 kali bahwa tidak ada penyimpangan dalam kegiatan nuklir Iran."Resolusi anti-Iran, yang diusulkan oleh AS, Jerman, Prancis dan Inggris dan didukung oleh Zionis Israel, telah disetujui oleh Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 negara pada 8 Juni, dengan 30 suara mendukung, dua menentang dan tiga abstain, menuduh Iran tidak bekerja sama dengan (IAEA).Sebagai reaksi, Iran mematikan sejumlah kamera pengintai IAEA, yang secara sukarela diizinkan dalam "isyarat niat baik."Menanggapi resolusi tersebut, kepala nuklir Iran Mohammad Eslami mengecam IAEA karena mempolitisasi program nuklir damai negara itu di bawah tekanan rezim Israel terlepas dari kerja sama ekstensif Teheran dengan pengawas nuklir PBB.Eslami mengatakan Iran sama sekali tidak berharap bahwa resolusi seperti itu akan disahkan di bawah pengaruh dan tekanan politik rezim Israel.Presiden Iran kemudian menggambarkan interaksi dengan negara-negara tetangga Iran sebagai "prioritas" dari kebijakan luar negeri pemerintahannya, dengan mengatakan penerapan kebijakan tersebut telah menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 450 persen untuk negara tersebut dan meningkatkan perdagangan dengan tetangga.Iran telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 18 negara, katanya, mencatat bahwa negara-negara ini sekarang menerima layanan teknis dan rekayasa senilai $2,5 miliar yang diekspor Republik Islam ke mereka.Presiden Iran mengatakan kuartal pertama tahun ini menyaksikan pertumbuhan 20 persen dalam tingkat kerjasama komersial dengan negara-negara tetangga, presiden menambahkan.Terdengar optimis tentang ekspor minyak negara dan pendapatan minyak yang dihasilkan, Raisi berkata, "Saat ini, penjualan minyak [Iran] berada dalam kondisi yang baik dan kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan devisa yang diperoleh melalui minyak dan non-minyak. ekspor kembali ke negara itu."Presiden akhirnya mengatakan situasinya sudah matang untuk investasi di seluruh Republik Islam, dengan mengatakan Tehran telah menandatangani perjanjian yang telah membuka jalan bagi investasi senilai 5-20 miliar dolar di negara itu.[IT/r]