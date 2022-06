Pembicaraan Doha tentang Sanksi Iran Berakhir dengan Kedua Pihak Berjanji untuk Tetap Berhubungan

IslamTimes - Negosiasi dua hari di ibukota Qatar untuk membahas bagaimana menghapus sanksi terhadap Iran telah berakhir, dengan kedua pihak mengatakan mereka akan tetap berhubungan "tentang kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya".

Pembicaraan dimulai pada hari Selasa (28/6), dengan koordinator Uni Eropa Enrique Mora bolak-balik antara perunding utama Iran Ali Bagheri Kani dan utusan khusus AS untuk Iran Rob Malley."Melanjutkan proses negosiasi untuk menghapus sanksi, pembicaraan intensif diadakan di Doha pada Selasa dan Rabu (28-29/6) dengan mediasi Enrique Mora," twit juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani pada Rabu malam."Pandangan dan proposal operasional Iran diajukan pada isu-isu yang tersisa, dan pihak lain menyampaikan keberatannya," katanya. "Seperti sebelumnya, Bagheri dan Mora akan berhubungan mengenai kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya," tambah Kan'ani."Kami akan terus bekerja dengan urgensi yang lebih besar untuk mengembalikan ke jalur kesepakatan utama untuk non-proliferasi dan stabilitas regional," cuit Mora.Pembicaraan tersebut bertujuan untuk mengatasi perbedaan mengenai bagaimana menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran dan menghapus sanksi terhadap negara tersebut. Pihak-pihak yang berunding mencoba untuk memecahkan kebuntuan selama berbulan-bulan yang telah menghentikan negosiasi di Wina.“Apa yang mencegah negosiasi ini membuahkan hasil adalah desakan AS pada rancangan teks yang diusulkan di Wina yang mengecualikan jaminan apa pun untuk manfaat ekonomi Iran,” kata kantor berita Iran Tasnim, mengutip sumber-sumber informasi pada pembicaraan tersebut.Mohammad Marandi, seorang penasihat tim perunding Iran, mengatakan tidak seperti klaim oleh pejabat AS, pembicaraan Doha yang diadakan untuk membahas masalah yang tersisa dari negosiasi Wina tidak gagal dan akan berlanjut."Negosiasi tidak diharapkan berakhir dengan solusi positif hanya dalam dua hari. Kami tidak menganggap serius pernyataan humas pejabat AS," katanya seperti dikutip televisi Lebanon al-Mayadin.[IT/r]