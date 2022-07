WHO Memperkirakan Peningkatan Infeksi Coronavirus

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa mereka memperkirakan tingkat tinggi epidemi Corona musim panas ini di Eropa, menyerukan pemantauan ketat terhadap virus, setelah jumlah kasus harian meningkat tiga kali lipat sebulan yang lalu.

“Dengan negara-negara di seluruh Eropa mencabut langkah-langkah sosial yang diberlakukan, virus akan menyebar pada tingkat tinggi selama musim panas,” kata Hans Kluge, direktur cabang organisasi Eropa.WHO menambahkan dalam sebuah pernyataan tertulis, bahwa "virus tidak akan hilang hanya karena negara-negara berhenti memantaunya, terus menginfeksi individu, terus bermutasi, dan masih mematikan."Sebagai hasil dari sub-mutan Omicron BA.5, jumlah kasus di lima puluh negara di kawasan Eropa Organisasi Kesehatan Dunia mendekati 500.000 per hari minggu ini, setelah sekitar 150.000 per hari pada akhir Mei, menurut data umum organisasi.Setelah mencatat sekitar empat hingga lima ribu kematian per hari selama sebagian besar musim dingin, jumlah kematian saat ini tetap pada tingkat rendah sekitar 500, yaitu tingkat yang tercatat pada musim panas 2020.Hampir semua negara Eropa mencatat peningkatan jumlah kasus, dengan jumlah cedera terbesar terdeteksi di Portugal, Luksemburg dan Prancis, Yunani, Siprus, Jerman, dan Austria.“Kami berharap program vaksinasi intensif yang dilaksanakan oleh sebagian besar negara anggota, selain infeksi sebelumnya, akan menghindari konsekuensi paling serius yang kita lihat sebelumnya dengan merebaknya pandemi,” kata Kluge.Dia melanjutkan, “Namun, rekomendasi kami masih berlaku. Organisasi Kesehatan Dunia meminta orang Eropa untuk terus mengisolasi diri mereka sendiri jika mereka mengalami gejala pernapasan, untuk memastikan bahwa vaksin mereka diperbarui dan memasang masker di tempat-tempat ramai.”Pejabat kesehatan menambahkan, “Kita harus terus melacak virus, karena jika tidak, itu akan membuat kita semakin tidak tahu tentang metode penularan dan mutasinya.”[IT/r]