NYT: Meski Ada Peringatan, Veteran AS Melatih Tentara Ukraina 

Islam Times - Sejumlah veteran AS dilaporkan melatih tentara Ukraina di dekat garis depan konflik Rusia-Ukraina, meskipun Pentagon mendesak mereka untuk tidak melakukannya, menurut New York Times dalam sebuah artikel pada hari Minggu.

“Orang Amerika ada di Ukraina,” kata outlet tersebut, mencatat bahwa jumlah pasti warga AS yang bertempur di garis depan konflik tidak diketahui.NYT menambahkan bahwa beberapa orang Amerika ini juga menjadi sukarelawan untuk tim evakuasi korban dan menjadi spesialis penjinak bom, ahli logistik, dan instruktur.NYT juga mengklaim bahwa saat ini ada tim kecil mantan anggota operasi khusus yang memberikan pelatihan kepada tentara Ukraina dan, dalam beberapa kasus, membantu pasukan Kiev merencanakan misi tempur.Sementara AS telah menjanjikan hampir $7 miliar bantuan keamanan untuk Ukraina, sejauh ini AS menahan diri untuk tidak melibatkan diri secara langsung dalam konflik tersebut. Washington secara resmi menarik 150 instruktur militernya dari Ukraina sesaat sebelum konflik dimulai pada akhir Februari, dengan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa “kami tidak akan berperang dalam perang dunia ketiga di Ukraina.”Pentagon telah membantah berafiliasi dengan kelompok sukarelawan AS dan telah berulang kali memperingatkan warga AS agar tidak bepergian ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam konflik tersebut.Perry Blackburn Jr., seorang pensiunan letnan kolonel Pasukan Khusus Angkatan Darat, yang merupakan salah satu sukarelawan yang saat ini memberikan pelatihan kepada tentara di Ukraina, menegaskan kepada NYT bahwa unitnya tidak menerima komunikasi apa pun dari militer AS dan bahwa Washington tidak mungkin menerimanya. tanggung jawab atas tindakan unit.“Kami tidak memiliki komunikasi dengan militer AS, titik,” katanya kepada outlet tersebut. “Itu adalah garis yang tidak ingin mereka lewati. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas kesejahteraan kita atau tindakan kita. Faktanya, mereka mungkin akan melakukan yang sebaliknya.”Namun demikian, beberapa veteran melihat misi mereka di Ukraina sebagai cara untuk memajukan kepentingan Amerika sambil mengisolasi Washington dari keterlibatan langsung.“Kami menjalankan kebijakan luar negeri AS dengan cara yang tidak bisa dilakukan militer,” kata Andrew Milburn, pensiunan kolonel Operasi Khusus Korps Marinir yang memimpin kelompok veteran sukarelawan lain yang memberikan pelatihan dan saran."Saya penyangkalan yang masuk akal," katanya kepada NYT. “Kami dapat melakukan pekerjaan itu, dan AS dapat mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kami, dan itu sepenuhnya benar.” Milburn mencatat bahwa dia tidak menerima tanggapan setiap kali dia mencoba menghubungi pejabat militer Amerika di Eropa Barat.“Setiap kali kami menghubungi, kami mendapat penolakan,” katanya. “Mereka sangat takut sesuatu yang buruk akan terjadi dan itu akan terlihat seperti urusan pemerintah. Kami adalah persona non grata.”Sementara itu, NYT mengatakan bahwa beberapa ahli memperingatkan bahwa kehadiran sukarelawan Amerika dapat memicu "kecelakaan tragis yang menjerat Amerika Serikat dalam eskalasi gaya Vietnam."“Sama seperti di Vietnam, risikonya adalah kita secara tidak sengaja ditarik lebih dalam dan lebih dalam, satu langkah kecil pada satu waktu,” George Beebe, mantan kepala analisis Rusia CIA, mengatakan kepada NYT.“Perbedaannya adalah taruhannya lebih tinggi di Ukraina. Akan jauh lebih mudah bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk terlibat dalam konflik langsung yang dapat dengan cepat berubah menjadi sangat serius.”Setidaknya 21 orang Amerika telah terluka dalam pertempuran sejak konflik dimulai, kata NYT, mengutip sebuah organisasi nirlaba yang mengevakuasi mereka. Juga, dua warga negara AS telah tewas, menurut Departemen Luar Negeri, sementara dua lainnya telah ditangkap dan satu dilaporkan hilang dalam aksi.[IT/AR]