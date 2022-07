Ledakan Mengguncang Pangkalan AS di Pedesaan Deir Ezzor

IslamTimes - Beberapa ledakan terjadi di ladang minyak Al-Omar, timur Deir Ezzor, tempat pangkalan militer AS berada, menurut laporan media Suriah.

Video klip yang mendokumentasikan kebakaran akibat ledakan di ladang minyak tersebut beredar di media sosial, sedangkan penyebab ledakan masih belum diketahui hingga saat ini.Sumber dari Sputnik melaporkan bahwa pangkalan ladang minyak Al-Omar, yang digunakan oleh pasukan pendudukan AS sebagai pangkalan militer di pedesaan Deir Ezzor, menjadi sasaran serangan rudal menjelang tengah malam dari sumber yang tidak diketahui, yang mengakibatkan kebakaran di dalam pangkalan tersebut.Sumber mengkonfirmasi kepada badan tersebut bahwa api dan asap membubung dari lapangan, yang diikuti oleh tentara AS yang meluncurkan peluru suar di daerah tersebut, dengan suara senapan mesin berat militer AS dan pesawat pengintai terdengar di desa-desa dan kota-kota di sekitar lapangan. .Sumber mengatakan bahwa milisi pro-AS dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai mengerahkan bala bantuan di kota-kota sekitar lapangan, segera setelah ledakan mengguncang daerah itu, dan gema mereka bergema jauh.Sebelumnya, serangan rudal menargetkan pangkalan AS di lapangan Al-Omar. Ladang minyak Al-Omar adalah ladang minyak terbesar di Suriah di area dan produksi dan terletak di tepi timur Sungai Efrat.[IT/r]