Pasukan Pendudukan AS Terus Menjarah Minyak Suriah

IslamTimes - Sebuah konvoi pasukan pendudukan AS yang sarat dengan berton-ton minyak Suriah yang dicuri dari pedesaan Hasaka meninggalkan pedesaan Hasaka melalui penyeberangan tidak sah al-Mahmoudiya di daerah al-Yaroubiya menuju ke wilayah Irak.

Konvoi, yang terdiri dari 55 kapal tanker minyak milik pasukan pendudukan AS dan sarat dengan minyak Suriah yang dicuri dari pedesaan Hasaka, berangkat melalui penyeberangan al-Mahmoudiya di daerah al-Yaroubiya di pedesaan timur laut Hasaka menuju wilayah Irak, SANA yang dikelola negara reporter kantor berita mengutip penduduk setempat mengatakan.Pada 16 Juni, konvoi pasukan pendudukan AS yang terdiri dari 42 kapal tanker minyak sarat dengan minyak Suriah yang dicuri dari pedesaan Hasaka menyeberang ke pangkalan pendudukan AS di Irak.[IT/r]