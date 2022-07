AS Mengirim Pesawat Tempur Siluman F-35 ke Korea Selatan, Meningkatkan Ketegangan dengan Korea Utara

IslamTimes - Angkatan Udara AS telah mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Korea Selatan untuk melakukan manuver, dengan seorang analis yang berbasis di New York mengatakan penyebaran senjata destabilisasi ini kemungkinan akan dipandang sebagai ancaman Serangan Pertama oleh Korea Utara.

Pasukan AS Korea mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (5/7) bahwa jet tempur bersama dengan beberapa lainnya akan berpartisipasi dalam misi pelatihan 10 hari, terbang di atas Korea Selatan dan perairan sekitarnya.Jet F-35 Korea Selatan diperkirakan akan terbang dengan pesawat Amerika.“Pembiasaan dan penerbangan pelatihan rutin akan meningkatkan interoperabilitas kedua Angkatan Udara untuk tampil dan beroperasi di dan sekitar Semenanjung Korea,” kata pernyataan itu.“Pelatihan penerbangan juga merupakan kesempatan bagi awak pesawat untuk melakukan tugas pemeliharaan dan pemeliharaan untuk mendukung teknologi pesawat militer terbaru,” tambahnya."Pyongyang mengklaim, dengan bobot tertentu, sebagai pemerintah Korea yang sah, memandang Seoul dengan cara yang sama seperti dunia memandang Vichy, Prancis," kata jurnalis Don Debar yang berbasis di New York."Korea Selatan pada dasarnya adalah tanah yang sama yang direbut oleh Kekaisaran Jepang. AS berhasil dengan menaklukkan Jepang dan kemudian mengganti pasukan pendudukan Jepang dengan pasukan pendudukan Amerika," tambahnya."Penempatan senjata destabilisasi yang jelas dimaksudkan untuk kemampuan Serangan Pertama adalah target yang sah, di mata mereka, di bawah doktrin pertahanan diri. Saya yakin ini diketahui di Pentagon dan di Langley, dan tentu saja di Beijing dan Moskow," katanya kepada Press TV, Selasa (5/7)."Ini adalah provokasi yang sangat berbahaya dalam konteks saat ini, terutama ketika digabungkan dengan yang lain seperti pengepungan Kaliningrad dan kenaikan Finlandia dan Norwegia ke NATO - dan, tentu saja, pemboman kota-kota Rusia dan pembunuhan warga sipil Rusia, seolah-olah oleh Ukraina, tetapi menggunakan persenjataan yang dibawa oleh AS dan sekutu NATO-nya dan digunakan oleh pasukan yang dilatih - dan ada yang mengatakan dikomandoi - oleh AS dan NATO," pungkasnya.Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa operasi penerbangan ditujukan untuk “menunjukkan pencegahan kuat aliansi Korea Selatan-AS dan postur pertahanan gabungan, serta meningkatkan interoperabilitas antara kedua Angkatan Udara.”AS telah secara terbuka mengerahkan pesawat F-35 ke Korea Selatan pertama kali sejak Desember 2017, ketika AS mengirim pesawat tempur siluman F-22 dan pesawat F-35 untuk berpartisipasi dalam latihan udara bersama.Latihan itu dilakukan saat AS meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Sebagai tanggapan, Pyongyang meningkatkan uji coba rudalnya.AS dan sekutunya dilaporkan menerbangkan puluhan jet di atas Semenanjung Korea bulan lalu dalam langkah provokatif terhadap Korea Utara.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden bertemu pada bulan Mei di Seoul di mana mereka berjanji untuk memperluas latihan militer gabungan di sekitar Semenanjung Korea.“Kedua pemimpin sepakat untuk memulai diskusi untuk memperluas ruang lingkup dan skala latihan dan pelatihan militer gabungan di dan sekitar Semenanjung Korea,” kata para pemimpin dalam pernyataan bersama pada 21 Mei.Washington juga menyatakan untuk “menyebarkan aset militer strategis AS secara tepat waktu dan terkoordinasi sebagaimana diperlukan, serta untuk meningkatkan langkah-langkah tersebut dan mengidentifikasi langkah-langkah baru atau tambahan untuk memperkuat pencegahan dalam menghadapi kegiatan destabilisasi DPRK.”[IT/r]