Pejabat Taliban: Kegagalan Pemerintah Afghanistan. 'Tidak untuk Kepentingan Siapa Pun'

IslamTimes - Seorang pejabat Taliban mengatakan kegagalan pemerintah saat ini di Afghanistan "tidak untuk kepentingan siapa pun", hampir setahun setelah kelompok itu mengambil alih negara Asia yang dilanda krisis menyusul penarikan pasukan Amerika yang kacau balau.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan China Global Television Network (CGTN) pada hari Sabtu (23/7), juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban Abdul Qahar Balkhi membunyikan peringatan, menekankan bahwa tidak ada alternatif bagi pemerintah yang dipimpin Taliban saat ini di Afghanistan yang terkena sanksi.“Ini adalah kesempatan emas tidak hanya bagi warga Afghanistan untuk membawa kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan bagi bangsa kita, tetapi juga bagi masyarakat internasional untuk akhirnya memiliki beban yang telah dipikulnya selama 43 (tahun) dan membiarkan Afghanistan berfungsi sebagai negara normal dan sebagai warga normal,” kata Balkhi.Taliban berhasil kembali berkuasa pada pertengahan Agustus 2021 setelah membuat kemajuan besar di seluruh Afghanistan di tengah penarikan pasukan asing pimpinan AS yang berantakan serta runtuhnya pasukan keamanan negara dengan cepat.Kelompok tersebut mengumumkan pembentukan pemerintah sementara pada bulan September, tetapi upaya mereka untuk menstabilkan situasi sejauh ini telah dirusak oleh sanksi internasional, karena bank kehabisan uang tunai dan pegawai negeri tidak dibayar.Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban dan kekuasaan mereka atas Afghanistan. Sejak pengambilalihan mereka, Taliban telah berjuang untuk menahan krisis ekonomi yang semakin dalam.Taliban awalnya membuat janji-janji yang tidak jelas mengenai hak-hak perempuan di Afghanistan, berjanji untuk memerintah secara berbeda dibandingkan dengan tugas pertama mereka berkuasa, ketika anak perempuan dan perempuan dilarang mengenyam pendidikan.Namun, sejak mereka memperkuat kekuasaan mereka di seluruh negeri, Taliban telah dikritik keras karena memberlakukan pembatasan baru pada perempuan, termasuk aturan berpakaian mereka di depan umum dan pendidikan mereka.Balkhi mengatakan ada beberapa kendala sosial di Afghanistan dalam hal budaya dan tradisi yang tidak dapat berubah dalam semalam, menjelaskan bahwa perempuan diizinkan untuk bekerja dan bahwa 94.000 perempuan bekerja di sektor pendidikan, 4.000 di antaranya di sektor pendidikan tinggi dan 14.000 di bidang kesehatan.Juru bicara itu menunjukkan bahwa wanita dari suku-suku tertentu di seluruh dunia, termasuk di Afrika dan Amazon, memiliki budaya yang berbeda, beberapa di antaranya “tidak mengenakan pakaian.”“Tidak ada yang memiliki masalah dengan cara mereka beroperasi. Namun ketika datang ke Afghanistan, ada fokus pada aturan berpakaian. Mengapa saya tidak diizinkan berpakaian seperti yang saya inginkan, seperti yang diinginkan wanita saya? Mengapa kita harus menjadi salinan, salinan karbon Amerika Serikat?” kata Balkhi.Ketika ditanya tentang protes perempuan terhadap pembatasan dan video yang menunjukkan bahwa mereka dipukuli oleh pasukan keamanan Taliban selama demonstrasi, pejabat Taliban mengatakan protes semacam itu tidak hanya terjadi di Afghanistan dan di hampir semua pejabat istana, termasuk AS, orang dapat menyaksikan demonstrasi semacam itu terhadap orang-orang tertentu. .“Ini tidak eksklusif untuk Afghanistan. Ada bukti terdokumentasi bahwa ini terjadi di Amerika Serikat,” kata Balkhi, menekankan bahwa beberapa wanita yang memprotes, dengan agenda tertentu, tidak berkoordinasi dengan pihak berwenang.“Ketika orang-orang mencoba memprovokasi keamanan dan bekerja sama ketika mereka disuruh melakukan sesuatu, pasukan keamanan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi keadaannya sedemikian rupa sehingga mereka dipaksa untuk terlibat dan secara fisik mendorong kembali mereka yang mencoba memprovokasi. Ini tidak eksklusif untuk Afghanistan,” kata pejabat Taliban itu.Sementara itu, penjabat Menteri Energi dan Air Taliban Mullah Abdul-Latif Mansour mendesak masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali infrastruktur Afghanistan melalui proyek pendanaan dan pembebasan aset yang dibekukan.Pernyataannya datang ketika sanksi yang dipimpin AS terhadap badan-badan pemerintah Afghanistan dan bank telah memotong sebagian besar bantuan langsung. Taliban telah mendesak Washington untuk mencairkan aset Afghanistan, terutama setelah gempa bumi dahsyat bulan lalu.“Kami meminta masyarakat internasional untuk membantu kami melanjutkan proyek infrastruktur kami dengan melepaskan aset kami dan mencabut sanksi. Ini adalah kekejaman yang jelas ketika Barat merebut aset kami setelah bertahun-tahun melakukan invasi, perang, dan penghancuran,” katanya pada konferensi pers di ibu kota Kabul, Sabtu (23/7).“Ada kekeringan parah di negara kami yang menambah kesengsaraan rakyat Afghanistan,” tambah Mansour.Dia juga mengatakan dengan adanya sanksi global, para pedagang Afghanistan dan sektor industri menghadapi banyak masalah dan kesulitan. "Negara-negara dunia tidak boleh melupakan Afghanistan."[IT/r]