IslamTimes - Sektor militer AS sedang berjuang untuk merekrut personel yang memadai karena para pemuda negara itu kehilangan minat untuk bergabung dengan militer. Akibatnya, angkatan bersenjata mengalami kekurangan besar dalam pendaftaran untuk berbagai pos.

Angka tersebut menunjukkan kurangnya antusiasme para pencari kerja untuk bergabung dengan tentara. Angka pendaftaran tidak pernah serendah ini sejak perang AS di Vietnam berakhir pada 1975.Namun, masalah ini tidak hanya terkait dengan kurangnya minat karena kurang dari seperempat orang dewasa muda Amerika sebenarnya sehat secara fisik dan banyak lainnya memiliki catatan kriminal yang didiskualifikasi dari pendaftaran.Dengan minat untuk bergabung dengan tentara yang semakin berkurang di seluruh negeri dan kekurangannya dalam wajib militer, militer AS berusaha keras untuk menciptakan insentif untuk mempekerjakan staf yang diperlukan untuk banyak operasinya.Militer AS memiliki kehadiran besar di seluruh dunia, mengingat petualangan Amerika di seluruh dunia, dari Timur Tengah hingga Laut Cina Selatan dan Eropa Timur.Pasukan Amerika hadir untuk mendukung sekutu, mengambil wilayah pengaruh China dan Rusia, dan bertindak seperti yang disebut sebagai pemimpin dunia bebas.Bahkan, menurut perkiraan resmi, antara 160.000 dan 180.000 personel tugas aktif Amerika ditempatkan di luar Amerika Serikat dan wilayahnya untuk mengejar Agenda Global AS.Lagi pula, banyak personel diperlukan untuk menjalankan dengan baik sekitar 750 pangkalan militer AS di luar negeri di 80 negara yang berbeda.[IT/r]