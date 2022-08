'Lubang Hitam' Penjara yang Didanai Inggris, Menampung Anak-anak di Sel Tanpa Sinar Matahari

IslamTimes - Selama lebih dari tiga tahun, anak-anak lelaki itu tumbuh tanpa sinar matahari di sel-sel yang terik di musim panas Suriah dan menusuk tulang di musim dingin.

Beberapa memiliki luka serius yang tidak dapat dirawat di penjara, sementara yang lain menderita TBC yang menyebar melalui sel yang tidak berventilasi.Mereka hampir tidak menerima pendidikan, tidak ada kunjungan keluarga, dan tidak ada buah atau sayuran segar, menurut berbagai sumber dengan informasi tangan pertama, yang menggambarkan situasi secara anonim untuk menghindari membahayakan hubungan dengan pihak berwenang.Diperkirakan 750 anak laki-laki berusia sembilan tahun, termasuk orang Barat dan setidaknya satu warga negara Inggris, mendekam tanpa batas dalam sistem penjara yang didanai Inggris di timur laut Suriah yang dibangun untuk orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok Daesh [singkatan bahasa Arab untuk teroris 'ISIS/ISIL '] . Tak satu pun dari mereka yang pernah didakwa dengan kejahatan apa pun, apalagi diadili.Kematian yang dilaporkan dari seorang remaja Australia yang ditahan awal bulan ini – dan kurangnya informasi atau bukti tentang nasibnya – telah menyoroti bagaimana sistem penjara yang dikelola Kurdi telah menjadi lubang hitam yang menelan puluhan anak.Banyak yang diyakini telah terbunuh, menderita luka parah atau menghilang tanpa jejak sejak serangan berdarah di sebuah penjara oleh teroris Daesh pada Januari."Setidaknya ada 100 anak hilang," kata Fionnuala Ní Aoláin, pelapor khusus PBB untuk kontra-terorisme dan hak asasi manusia, kepada The Telegraph minggu ini. “Entah anak-anak yang terbunuh selama serangan atau pindah dari penjara ke lokasi di mana mereka belum diidentifikasi. Di bawah hukum internasional kami menyebutnya penghilangan paksa.”"Saya percaya ada sejumlah anak dengan cedera serius dan berpotensi mengancam jiwa yang tetap berada di penjara itu dan saya percaya bahwa beberapa dari anak-anak itu... berasal dari negara bagian Barat."Apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah, milisi pimpinan Kurdi yang bertanggung jawab atas penjara, tetap bungkam tentang nasib anak laki-laki yang ditahan. The Telegraph memahami SDF telah menolak permintaan dari LSM untuk mengevakuasi anak laki-laki yang terluka dan sakit, dengan mengatakan mereka menimbulkan risiko keamanan.Bo Viktor Nylund, perwakilan UNICEF di Suriah, mengunjungi penjara pada bulan Februari dan mengatakan kepada The New York Times bahwa anak laki-laki yang ditahan kekurangan makanan dan obat-obatan; sesuatu yang SDF bantah."Remaja di dalam pusat penahanan menerima tiga makanan utama setiap hari, air bersih, dan perawatan kesehatan diberikan kepada mereka oleh staf medis pusat penahanan," jawab SDF.Mereka mengakui bahwa 121 militan dan penjaganya tewas dalam tahanan Januari, bersama lebih dari 380 militan dan tahanan. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan berapa banyak anak di bawah umur yang terluka atau tewas, dan tidak menanggapi beberapa permintaan komentar dari The Telegraph.“Kebisuan jumlah tersebut menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengapa lusinan pemerintah mengizinkan aktor non-negara yang kekurangan dana, diperangi, untuk mengelola populasi puluhan ribu tersangka ISIS asing dan anggota keluarga, yang tidak pernah ada sebelumnya. pengadilan, apalagi didakwa melakukan kejahatan," kata Letta Tayler, direktur asosiasi dan pemimpin kontra-terorisme di Human Rights Watch.Setelah pertempuran terakhir melawan Daesh pada 2019, SDF dibiarkan menahan sekitar 10.000 orang yang dicurigai terkait dengan kelompok ekstremis. SDF menempatkan para tahanan ini di sekitar selusin pusat penahanan di timur laut Suriah, sebagian besar dialihfungsikan dari sekolah dan rumah sakit.Dipenjara bersama orang dewasa sekitar 750 anak laki-laki di bawah 18 tahun. SDF menyebut mereka sebagai "Anak-anak Khilafah," istilah yang digunakan Daesh untuk tentara anak-anak yang terlatih. Tetapi banyak dari anak laki-laki itu bahkan tidak pernah memegang pistol. Beberapa diambil dari ibu mereka saat remaja karena dikhawatirkan akan mengganggu di kamp-kamp penahanan yang menampung perempuan dan anak-anak yang lebih kecil.Sebagian besar anak laki-laki yang dipenjara adalah warga Suriah dan Irak, tetapi sekitar 150 berasal dari tempat lain, termasuk setidaknya satu dari Inggris, menurut para ahli PBB.Seperti orang dewasa, anak laki-laki ini telah mendekam dalam limbo hukum. Sebagai aktor non-negara, SDF tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili tahanan asing, sementara banyak negara mengabaikan seruan koalisi anti-ISIS, AS, dan otoritas lokal, untuk mengambil kembali warganya.Inggris mengatakan warga negaranya yang melakukan perjalanan ke wilayah Daesh menimbulkan risiko keamanan. Pemerintah telah mencabut kewarganegaraan dari sekitar dua lusin pria dan wanita, meskipun dikatakan bersedia membawa pulang anak-anak tanpa pendamping.Alih-alih memulangkan mereka, Inggris telah banyak berinvestasi dalam memperkuat penjara di timur laut Suriah.Meskipun Pemerintah tidak akan mengatakan berapa banyak yang telah dihabiskan, atau pengawasan apa yang telah dicari sebagai imbalannya, Letnan Jenderal AS Paul Calvert, seorang komandan koalisi anti-Daesh, mengatakan tahun lalu bahwa Inggris telah memberikan $ 20 juta untuk memperluas fasilitas. Pemerintah mengatakan tahun ini bahwa itu lebih meningkatkan pendanaan.Pada bulan Januari, teroris Daesh melancarkan serangan berani untuk menghancurkan pendukung dari penjara utama SDF yang menahan anak-anak di lingkungan Ghwayran di Hasakah, sebuah kota di Sungai Khabur, 40 mil dari perbatasan Turki.Sepuluh hari pertempuran berdarah diikuti ketika teroris Daesh merebut bagian dari penjara, penjaga, dan tahanan, menahan ratusan pejuang SDF, didukung oleh pasukan khusus Inggris dan Amerika di darat dan helikopter Apache AS di atas.Dunia pertama kali mendengar suara Yusuf Dahab selama pengepungan ini, dalam serangkaian catatan suara memohon bantuan untuk menyelamatkan hidupnya.Anak laki-laki Australia berusia 11 tahun pada tahun 2015 ketika kerabat membawanya ke Suriah, di mana dia bertahan hidup di bawah Daesh, pertempuran berikutnya untuk mengalahkan mereka, dan kemudian berpisah dari ibunya dan dipenjara.Keberuntungannya kemudian berubah menjadi lebih buruk ketika dia terluka selama pengepungan."Saya terluka di kepala dan tangan saya," kata Yusuf dalam pesan yang dikirim ke keluarga di Australia. "Saya kehilangan banyak darah. Tidak ada dokter di sini, tidak ada yang bisa membantu saya."Dia memperkirakan 15 hingga 20 anak telah terbunuh di sekitarnya. "Saya sangat takut. Saya butuh bantuan," katanya.Itu adalah yang terakhir terdengar dari dunia luar dari Yusuf. Pada 18 Juli, keluarganya mengumumkan bahwa dia telah meninggal, mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kesedihan dan kemarahan pada pemerintah Australia karena gagal membawanya pulang.Tetapi dalam hampir dua minggu sejak itu, baik SDF maupun pemerintah Australia tidak mengkonfirmasi kematiannya, atau keadaan lain dari situasinya, menyoroti apa yang dikatakan pengawas hak asasi sebagai sistem penjara yang buram dan tidak bertanggung jawab.Seorang juru bicara pemerintah Australia mengatakan kepada Telegraph: "Departemen Luar Negeri dan Perdagangan sedang berusaha untuk mengkonfirmasi laporan seorang pria Australia telah meninggal di Suriah."Pakar PBB telah memperingatkan Pemerintah Inggris bahwa mendanai sistem penjara di mana ribuan orang secara sewenang-wenang dan tanpa batas waktu ditahan tanpa tuduhan kemungkinan melanggar hukum internasional.Memberikan bantuan "dalam rangka mempertahankan penahanan sewenang-wenang massal" termasuk warga negara Inggris "sama sekali tidak sesuai" dengan tugas Pemerintah di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Politik dan Sipil, tulis mereka dalam sebuah surat tertanggal 1 Februari.Pemerintah menanggapi pada bulan April, menyangkal bahwa pendanaan memerlukan tanggung jawab hukum.Namun, dia menambahkan: "Kami sangat prihatin dengan kondisi anak di bawah umur - termasuk laporan kemungkinan korban atau cedera akibat serangan baru-baru ini di Ghwayran, kurangnya akses ke perawatan kesehatan, prevalensi TB dan kemungkinan kekurangan gizi."FCDO menolak permintaan Telegraph FOI yang menanyakan tentang dukungan Inggris untuk fasilitas penahanan di timur laut Suriah, dengan alasan pengecualian untuk menjaga keamanan nasional.Tetapi Pemerintah mengungkapkan dalam suratnya kepada para ahli PBB bahwa mereka akan berinvestasi lebih jauh dalam sistem penjara timur laut Suriah. "Kami berencana untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk anak di bawah umur dalam tahanan pada tahun 2022," tulisnya.Bagaimana uang itu dibelanjakan dan pengawasan apa yang dilakukan Pemerintah masih dirahasiakan. "Tidak pantas untuk berkomentar lebih lanjut karena alasan keamanan operasional," tulisnya.Tayler, dari Human Rights Watch, mengatakan keterlibatan Inggris dalam fasilitas penahanan memerlukan pengawasan lebih lanjut. "Pendanaan Inggris untuk fasilitas yang menahan tahanan tanpa batas dalam kondisi yang mengancam jiwa tanpa proses hukum apa pun menimbulkan pertanyaan hukum yang serius," katanya.Dia mengatakan satu-satunya solusi permanen adalah repatriasi. "Yusuf bisa jadi salah satu dari banyak anak laki-laki yang pernah atau akan mengalami nasib yang sama," katanya. "Berapa banyak lagi nyawa yang dibutuhkan sebelum pemerintah mengambil tanggung jawab atas warga negara mereka yang ditahan secara tidak sah dalam kondisi yang mengancam kehidupan di timur laut Suriah, mayoritas dari mereka adalah anak-anak?"Sejak pengepungan penjara, beberapa kelompok bantuan yang bekerja untuk mendukung anak laki-laki yang ditahan di timur laut Suriah telah menemukan akses mereka sangat dibatasi.Salah satu organisasi yang telah mendapatkan kembali akses ke anak di bawah umur yang ditahan adalah Fight for Humanity, sebuah LSM advokasi hak asasi manusia kecil yang menjalankan program untuk memberi mereka dukungan pendidikan, rekreasi, dan psikologis dasar.Nicolas Sion, kepala pengembangan LSM, mengatakan bahwa sejak Maret stafnya telah melakukan penilaian kebutuhan individu terhadap 600 anak di penjara. Tetapi dia tidak dapat mengatakan berapa banyak anak yang hilang, terbunuh, atau terluka akibat serangan penjara bulan Januari itu."Ini masalah keamanan bagi anak-anak, itu juga syarat kami harus bekerja di sana," katanya kepada The Telegraph. "Kami bergantung pada apa yang otoritas penahanan ingin kami lakukan.""Kami tahu ini bukan situasi yang sempurna tapi setidaknya membawa sesuatu untuk anak-anak. Sebelum kami datang, tidak ada apa-apa untuk mereka.""Kami juga mencoba melakukan bagian advokasi tentang repatriasi dan reintegrasi ... [Posisi] kami adalah bahwa mereka seharusnya tidak ada di sana."[IT/r]