Ledakan Menargetkan Pangkalan Militer AS di Al-Shaddadeh, Suriah Timur

IslamTimes - Ledakan keras mengguncang pangkalan Angkatan Darat pendudukan AS di ladang minyak Al-Jebsa di Suriah timur, Sputnik melaporkan Rabu (27/7).

Badan Rusia mengutip sumber-sumber informasi yang mengatakan bahwa mereka mendengar ledakan kuat di pedesaan utara dan barat kota minyak Al-Shaddadeh, yang mencakup pangkalan AS terbesar di Kegubernuran Al-Hasakah.Sputnik menunjukkan bahwa ledakan itu bertepatan dengan penerbangan intens pesawat tempur dan helikopter dari apa yang disebut "Koalisi Internasional" yang lepas landas dari pangkalannya di Al-Shaddade dan menembakkan suar, karena informasi melaporkan bahwa pangkalan itu menjadi sasaran rudal.Sebelumnya, Angkatan Darat AS memperkuat pangkalannya di sekitar kota Al-Hasakah dengan dua konvoi baru peralatan militer dan kendaraan lapis baja, bertepatan dengan pemahaman yang disimpulkan di wilayah tersebut, yang menyebabkan perluasan penyebaran Tentara Suriah di utara dan timur. negara, terutama di dekat perbatasan Turki, menurut Sputnik.Selain menjadi pendudukan yang mendukung kelompok bersenjata untuk operasi dan agendanya sendiri di kawasan, pasukan pendudukan AS terus mencuri minyak Suriah dengan menyelundupkannya dari pangkalan mereka di Suriah ke pangkalan mereka di Irak.Konvoi puluhan kendaraan, termasuk kapal tanker yang memuat minyak curian dari ladang minyak yang diduduki oleh pasukan AS di Suriah, sering terlihat menyeberang ke Irak utara, selain truk yang memuat peralatan militer.Campur tangan AS di negara Timur Tengah yang dilanda krisis itu terus terekspos, mulai dari pendudukan hingga agenda militer dan pencurian minyak.[IT/r]