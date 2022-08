Media: AS Mungkin Tidak Memprioritaskan Ukraina 

IslamTimes - Jika ketegangan AS dengan China atas Taiwan tidak terkendali, itu mungkin akan berakibat pada biaya dukungan untuk Ukraina melawan Rusia, ketakutan para pejabat di UE dilaporkan. Peralihan perhatian bermusuhan Washington dari Moskow ke Beijing akan menjadi "skenario terburuk" bagi anggota NATO Eropa, Politico mengutip seorang diplomat Eropa mengatakan.

Konflik antara China dan Taiwan dapat mengalihkan perhatian Washington dari Kiev, menurut laporan kekhawatiran UESaat ini, konfrontasi retoris antara Washington dan Beijing mengenai kemungkinan kunjungan ke Taiwan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi bukanlah masalah NATO, tetapi “itu dapat dengan mudah meningkat,” kata sumber diplomatik, menurut artikel yang diterbitkan pada hari Senin (1/8). Outlet tersebut berbicara kepada beberapa sumber Uni Eropa tentang bagaimana blok ekonomi Eropa memandang ketegangan atas Taiwan.Politico mencatat bahwa hingga saat ini sebagian besar negara anggota UE berhati-hati dalam komentar publik mereka tentang Taiwan dan persaingan AS dengan China, mitra dagang utama UE.Ini kontras dengan retorika di mantan anggota UE Inggris, di mana kedua kandidat kepemimpinan Partai Tory berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan setelah Perdana Menteri Boris Johnson yang akan keluar berjanji untuk bersikap keras terhadap Beijing. Mantan Kanselir Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss sama-sama berjanji akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang agresif karena masing-masing berkampanye untuk suara anggota partai.Beberapa pejabat Uni Eropa cukup vokal dalam memperingatkan China agar tidak menggunakan kekuatan militernya untuk merebut Taiwan. Duta Besar Brussel yang baru untuk Beijing, Jorge Toledo, memperingatkan pada bulan Juli bahwa “Uni Eropa, dengan Amerika Serikat dan sekutunya, akan memberlakukan tindakan serupa atau bahkan lebih besar daripada yang sekarang telah kita ambil terhadap Rusia” atas Ukraina, jika China menyerang pulau itu.Wilayah pemerintahan sendiri adalah benteng terakhir nasionalis Cina selama perang saudara 1940-an melawan komunis. AS mengakui pemerintah di Taipei sebagai perwakilan rakyat China selama beberapa dekade. Tetapi pada tahun 1979 Washington secara resmi mengakui kebijakan "Satu China", yang menetapkan klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan, meskipun tidak pernah memutuskan hubungan perdagangan dan pertahanan informal dengan pulau itu.Eskalasi ketegangan yang sedang berlangsung terjadi saat Pelosi melakukan tur ke beberapa negara Asia-Pasifik. Rencana perjalanan resmi tidak termasuk Taipei, tetapi ada banyak spekulasi bahwa dia bisa membuat 'kejutan' berhenti di sana.Beijing bereaksi dengan marah, memperingatkan AS yang mungkin akan terbakar jika "bermain dengan api" dan meluncurkan latihan militer di dekat Taiwan. Ia menganggap kebijakan AS mengenai Taiwan sebagai mendorong separatisme dan berpotensi melanggar integritas teritorial China. Militer China telah berulang kali menyatakan bahwa mereka siap bertindak untuk melindungi negara.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.[IT/r]