AS Mengeluarkan Peringatan kepada Orang Amerika di Luar Negeri

IslamTimes - Orang Amerika di luar negeri berpotensi menghadapi peningkatan kekerasan setelah serangan pesawat nir awak AS di Afghanistan menewaskan pemimpin al Qaeda Ayman al-Zawahiri, Departemen Luar Negeri memperingatkan pada hari Selasa (2/8).

Departemen Luar Negeri telah mendesak warga AS di seluruh dunia untuk berhati-hati setelah Washington membunuh pemimpin al QaedaDalam komunike Perhatian Sedunia, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa "informasi saat ini menunjukkan bahwa organisasi teroris terus merencanakan serangan teroris terhadap kepentingan AS di berbagai wilayah di seluruh dunia," menambahkan bahwa serangan tersebut dapat dilakukan melalui operasi bunuh diri, pembunuhan, penculikan, pembajakan dan pengeboman.Peringatan itu menyarankan orang Amerika di luar negeri untuk memeriksa situs web Departemen Luar Negeri untuk nasihat perjalanan, menonton berita lokal untuk mengikuti perkembangan terkini, dan tetap berhubungan dengan kedutaan dan konsulat AS di negara-negara yang mereka kunjungi.Orang Amerika juga telah diperingatkan bahwa fasilitas AS di luar negeri dapat "menutup sementara atau secara berkala menangguhkan layanan publik" sementara ancaman dan situasi keamanan sedang dievaluasi dan ditangani.“Karena serangan teroris sering terjadi tanpa peringatan, warga AS sangat dianjurkan untuk menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dan mempraktikkan kesadaran situasional yang baik saat bepergian ke luar negeri,” peringatan itu menyimpulkan.Peringatan itu muncul setelah CIA melakukan serangan pesawat tak berawak di Afghanistan selama akhir pekan yang menewaskan pemimpin al Qaeda dan penerus Osama Bin Laden Ayman al-Zawahiri. Warga negara Mesir berusia 71 tahun itu termasuk dalam 22 besar teroris paling dicari FBI sejak Oktober 2001 dan diyakini sebagai salah satu dalang di balik serangan 9/11 di AS.[IT/r]Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan telah mengklaim bahwa pembunuhan Zawahiri telah membuat AS lebih aman, namun, Departemen Luar Negeri telah memperingatkan bahwa kematiannya memicu "potensi yang lebih tinggi untuk kekerasan anti-Amerika" seperti yang mungkin dilakukan oleh al Qaeda dan organisasi teroris lainnya. dipaksa untuk menanggapi pembunuhan itu.