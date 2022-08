Militer: Taiwan 'Mempersiapkan Perang Tanpa Mencari Perang'

IslamTimes - Militer Taiwan mengatakan pada hari Kamis (4/8) bahwa pasukannya memantau dengan cermat latihan China yang belum pernah terjadi sebelumnya di perairan sekitar pulau itu, mengklaim bahwa mereka siap untuk konflik tetapi tidak akan mencarinya.

“Kementerian Pertahanan Nasional menekankan bahwa mereka akan menjunjung tinggi prinsip mempersiapkan perang tanpa mencari perang, dan dengan sikap tidak meningkatkan konflik dan menyebabkan perselisihan,” kata kementerian pertahanan Taipei dalam sebuah pernyataan.Ini terjadi setelah latihan militer terbesar China yang mengelilingi Taiwan dimulai Kamis (4/8), setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu.Latihan akan berlangsung di berbagai zona di seluruh Taiwan, termasuk beberapa dalam jarak 20 kilometer (12 mil) dari pantai pulau itu, dan akan berakhir pada tengah hari pada hari Minggu (7/8).Perlu dicatat bahwa pesawat Angkatan Udara AS yang membawa Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendarat Selasa (2/8) di ibukota Taiwan, Taipei, pada pukul 22:44 waktu setempat (14:44 GMT), menurut siaran video langsung dari bandara.Arti penting dari kunjungan Pelosi adalah bahwa itu terjadi pada saat ketegangan besar antara AS dan China atas Taiwan, dan menandai kunjungan pertama yang dilakukan oleh Ketua DPR AS ke pulau itu sejak 1997.[IT/r]