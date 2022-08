Hari Kedua China Mengadakan Latihan Militer Di Sekitar Taiwan Saat Ketegangan AS Berkobar

IslamTimes - Untuk hari kedua berturut-turut, China melanjutkan latihan militer terbesarnya di sekitar China Taipei pada hari Jumat (5/8) sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang dikritik secara luas ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Manuver militer oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), yang dimulai pada hari Kamis (4/8), telah menyebabkan ketegangan yang meningkat di Asia Timur.Militer China meluncurkan serangkaian latihan di enam zona di sekitar Taipei pada hari Kamis (4/8) setelah Pelosi, pejabat AS terpilih berpangkat tertinggi untuk mengunjungi Taiwan dalam seperempat abad, menaiki pesawatnya yang dijaga ketat kembali ke AS.China telah berjanji untuk melanjutkan latihan meskipun ada pernyataan kecaman keras dari Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.Latihan tersebut, seperti yang dikatakan militer China, melibatkan “serangan senjata rudal konvensional” di perairan di sebelah timur Taiwan, dengan Beijing menekankan pada hari Jumat bahwa latihan akan berlanjut hingga Minggu (7/8) tengah hari.Kantor berita pemerintah Beijing Xinhua melaporkan bahwa tentara China “menerbangkan lebih dari 100 pesawat tempur termasuk pesawat tempur dan pembom” selama latihan, serta “lebih dari 10 kapal perusak dan fregat.”Taipei mengatakan militer China menembakkan 11 rudal balistik kelas Dongfeng "dalam beberapa gelombang," sementara Jepang mengklaim dari sembilan rudal yang dideteksinya, empat "diyakini telah terbang di atas pulau utama Taiwan." China Taipei, bagaimanapun, mengatakan tidak akan mengkonfirmasi jalur penerbangan rudal.Pada hari Jumat, kementerian pertahanan pulau itu mengatakan bahwa beberapa kapal dan pesawat PLA telah melintasi garis tengah pada dini hari. Kementerian mengatakan telah mengirim pesawat dan kapal serta mengerahkan sistem rudal berbasis darat untuk memantau situasi.“Berpegang pada prinsip mempersiapkan perang dan tidak mencari perang, tentara nasional akan bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional dengan tegas,” kata pernyataan itu.Kunjungan Pelosi yang kontroversial dan tidak tepat waktu telah dikutuk secara luas dengan negara-negara seperti Rusia, Iran, Pakistan, dan Korea Utara mendukung prinsip satu-China dan mengecam pelanggaran integritas teritorial China.Beijing mengatakan latihan itu adalah tindakan balasan dalam menghadapi provokasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya di China Taipei, tetapi latihan itu telah memicu kemarahan di AS dan beberapa negara lain di Barat.“Dalam perjuangan saat ini seputar kunjungan Pelosi ke Taiwan, Amerika Serikat adalah provokatornya, China adalah korbannya,” kata juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying dalam briefing reguler Rabu (3/8).Sebuah sumber militer China dikutip mengatakan pada AFP bahwa latihan akan dipentaskan "dalam persiapan untuk pertempuran yang sebenarnya".“Jika pasukan Taiwan melakukan kontak dengan PLA dengan sengaja dan secara tidak sengaja menembakkan senjata, PLA akan mengambil tindakan tegas, dan semua konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak Taiwan,” kata sumber tersebut.Juru bicara Gedung Putih John Kirby pada hari Kamis mengatakan bahwa China telah “memilih untuk bereaksi berlebihan” terhadap kunjungan Pelosi ke Taiwan."China telah memilih untuk bereaksi berlebihan dan menggunakan kunjungan pembicara sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas militer yang provokatif di dalam dan sekitar Selat Taiwan," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan.“Suhunya cukup tinggi,” tetapi ketegangan “dapat turun dengan sangat mudah hanya dengan meminta China menghentikan latihan militer yang sangat agresif ini,” katanya.Jepang telah mengajukan keluhan diplomatik resmi terhadap Beijing atas latihan tersebut setelah lima rudal dilaporkan mendarat di zona ekonomi eksklusif negara itu.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Jumat (5/8) mengecam latihan itu sebagai "masalah serius yang berdampak pada keamanan nasional kita dan keselamatan warga kita" dan menyerukan "pembatalan segera latihan militer."Menteri Luar Negeri Kelompok Tujuh (G7) dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan atas apa yang mereka klaim sebagai "tindakan mengancam" oleh China, termasuk latihan tembak-menembak dan pemaksaan ekonomi yang dapat menimbulkan risiko eskalasi.Mereka meminta China untuk tidak “secara sepihak mengubah status quo” di kawasan dan menyelesaikan masalah secara damai dan menekankan bahwa “tidak ada pembenaran” untuk memulai aktivitas militer di Selat Taiwan atas kunjungan seorang legislator dan menyebutnya “normal” untuk anggota parlemen untuk bepergian ke negara-negara.China mengatakan pada hari Jumat mengatakan pihaknya memanggil diplomat Eropa untuk memprotes pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara Kelompok Tujuh dan Uni Eropa yang mengkritik ancaman latihan militer China di sekitar Taipei.Kementerian Luar Negeri China mengatakan Wakil Menteri Deng Li membuat “pernyataan serius” atas apa yang disebutnya “campur tangan nakal dalam urusan dalam negeri China.”Pada putaran terakhir turnya di Asia, Pelosi mengatakan di Tokyo pada hari Jumat bahwa Washington “tidak akan membiarkan” China mengisolasi Taipei.“Mereka mungkin mencoba mencegah Taiwan mengunjungi atau berpartisipasi di tempat lain, tetapi mereka tidak akan mengisolasi Taiwan dengan mencegah kami bepergian ke sana,” katanya kepada wartawan di Tokyo. “Kami memiliki kunjungan tingkat tinggi, senator di musim semi, cara bi-partisan, kunjungan berkelanjutan, dan kami tidak akan membiarkan mereka mengisolasi Taiwan.”Kunjungan ke Taiwan oleh ketua DPR AS, yang berada di urutan ketiga dalam kursi kepresidenan dan kritikus lama terhadap China, terjadi di tengah hubungan yang tegang antara AS dan China.Beijing telah berulang kali memperingatkan pemerintah AS terhadap hubungan formal dengan Taipei, yang merupakan wilayah kedaulatan China.Di bawah kebijakan “satu-China”, hampir semua negara mengakui kedaulatan Beijing atas China Taipei, termasuk AS. Tetapi Washington terus mengadili pemerintah yang memisahkan diri di Taipei, mendukung sikap anti-China, dan memasok persenjataan dalam jumlah besar, yang membuat Beijing kecewa.[IT/r]