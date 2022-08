Korea Utara Menyebut Pelosi 'Perusak Perdamaian Internasional'

Nancy Pelosi (AP).

Islam Times - Korea Utara menyebut Ketua DPR AS Nancy Pelosi sebagai "perusak terburuk perdamaian dan stabilitas internasional," menuduhnya menghasut sentimen anti-Korea Utara dan membuat marah China selama tur Asia-nya awal pekan ini, The Independent melaporkan.

Pelosi melakukan perjalanan ke Korea Selatan setelah mengunjungi Taiwan, yang telah mendorong China untuk meluncurkan latihan militer termasuk pelatihan serangan rudal di perairan dekat pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri untuk dianeksasi secara paksa jika perlu.Selama di Korea Selatan, Pelosi mengunjungi daerah perbatasan dengan Korea Utara dan membahas program nuklir Korea Utara dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo. Menurut Kim, keduanya setuju untuk mendukung dorongan pemerintah mereka untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea berdasarkan pencegahan yang kuat dan diperluas terhadap Korea Utara dan diplomasi.Pada hari Sabtu, Jo Yong Sam, direktur jenderal di departemen pers dan informasi Kementerian Luar Negeri Korea Utara, mengecam Pelosi atas kunjungannya ke perbatasan dan diskusi tentang pencegahan anti-Korea Utara.“Pelosi yang mendapat kecaman dari China karena menghancurkan perdamaian dan stabilitas regional dengan mengunjungi Taiwan, menimbulkan suasana konfrontasi” dengan Korea Utara selama dia tinggal di Korea Selatan, kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah.Menyebut Pelosi sebagai “perusak terburuk perdamaian dan stabilitas internasional,” Jo berpendapat bahwa perilaku Pelosi di Korea Selatan jelas menunjukkan kebijakan bermusuhan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara."Ini akan menjadi kesalahan fatal baginya untuk berpikir bahwa dia bisa bebas dari hukuman di Semenanjung Korea," Jo memperingatkan. “AS harus membayar mahal untuk semua sumber masalah yang ditimbulkan olehnya ke mana pun dia pergi.”Kunjungan Pelosi ke Area Keamanan Bersama di perbatasan Korea pada hari Kamis menjadikannya orang Amerika paling terkenal yang pergi ke sana sejak kunjungan Presiden Donald Trump pada tahun 2019 untuk pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.Terletak di dalam perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia, daerah tersebut dikendalikan bersama oleh Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika dan Korea Utara. Presiden AS dan pejabat tinggi lainnya sebelumnya telah melakukan perjalanan ke daerah itu untuk menegaskan kembali komitmen keamanan mereka ke Korea Selatan pada saat permusuhan dengan Korea Utara.Selama kunjungannya, Pelosi tidak membuat pernyataan publik yang kuat terhadap Korea Utara. Dia mengunggah beberapa foto dari JSA di Twitter dan menulis, “Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Kongres dan Negara atas layanan patriotik dari prajurit kami, yang berdiri sebagai penjaga Demokrasi di Semenanjung Korea.”Ketegangan di Semenanjung Korea tetap tinggi setelah uji coba rudal Korea Utara awal tahun ini. Pejabat AS dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara siap untuk melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya dalam lima tahun.Korea Utara telah mengatakan tidak akan kembali ke pembicaraan denuklirisasi dan sebaliknya fokus pada perluasan program nuklirnya kecuali Amerika Serikat menghentikan kebijakan permusuhannya, dalam referensi nyata terhadap sanksi internasional yang dipimpin AS terhadap Korea Utara dan latihan militer regulernya dengan Korea Selatan.[IT/AR]