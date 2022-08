House Republicans Berjanji untuk Menyelidiki Serangan FBI di Rumah Trump  

IslamTimes - Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS mengecam “politisasi bersenjata” penegakan hukum setelah penggeledahan di kediaman mantan Presiden Donald Trump di Mar-a-Lago di Florida pada hari Senin (8/8).

Para pemimpin DPR DPR menekan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menjelaskan alasannya mengeksekusi surat perintah penggeledahan di rumah Trump, media Amerika melaporkan pada hari Selasa (9/8).Trump pada hari Senin mengkonfirmasi bahwa agen Biro Investigasi Federal (FBI) "menyerbu" kediamannya di Mar-a-Lago dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan "pelanggaran penuntutan."Trump mengatakan bahwa agen FBI "mendobrak brankasnya" di Mar-A-Lago di Palm Beach saat dia pergi ke Trump Tower di New York.Pemimpin Minoritas DPR AS Kevin McCarthy (R-California) dan anggota parlemen Republik lainnya mengutuk pemerintahan Presiden Joe Biden karena menyerbu rumahnya di Florida, Trump.Mereka memperingatkan bahwa mereka akan menyelidiki politisasi DOJ ketika mereka mengambil kembali kendali Kongres."Departemen Kehakiman telah mencapai keadaan politisasi senjata yang tidak dapat ditoleransi," kata McCarthy pada Senin malam."Ketika Partai Republik mengambil kembali DPR, kami akan melakukan pengawasan langsung terhadap departemen ini, mengikuti fakta, dan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Jaksa Agung [Merrick] Garland, simpan dokumen Anda dan kosongkan kalender Anda," tambahnya.Trump mengatakan pada hari Senin, "Serangan seperti itu hanya bisa terjadi di negara-negara dunia ketiga yang rusak.""Sayangnya, Amerika kini telah menjadi salah satu negara itu – korup pada tingkat yang tidak terlihat sebelumnya," tambahnya.Partai Republik menuntut penjelasan dari Garland dan Direktur FBI Chris Wray."Mengapa Chris Wray dan Merrick Garland tidak datang ke hadapan kita Jumat ini dan menjawab pertanyaan kita?" Perwakilan Jim Jordan (R-Ohio) bertanya. "Jika ini sangat penting untuk mengejar Presiden Trump dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, datang dan jawab pertanyaan kami di Komite Kehakiman di DPR."Surat perintah penggeledahan FBI termasuk memeriksa tempat-tempat di mana dokumen disimpan di properti mewah, yang digambarkan sebagai "Gedung Putih musim dingin" selama kepresidenan Trump.Menurut sebuah laporan di Guardian, pejabat Departemen Kehakiman telah menolak untuk mengomentari pencarian FBI di Mar-a-Lago, termasuk apakah itu memberi tahu Gedung Putih, apakah jaksa agung Merrick Garland menyetujui surat perintah penggeledahan yang disetujui pengadilan - atau bahkan jika dia diberitahu tentang serangan itu.Perwakilan Elise Stefanik (N.Y.), ketua Konferensi Partai Republik, menggambarkan pencarian itu sebagai "hari gelap dalam sejarah Amerika" dan menuduh pemerintahan Biden "mempersenjatai departemen ini melawan lawan politik mereka."Perwakilan Mike Turner (R-Ohio), yang merupakan Republikan peringkat teratas di Komite Intelijen DPR, mengatakan dalam sebuah surat kepada Wray pada hari Senin bahwa direktur FBI harus menjelaskan kepada anggota parlemen pembenaran keamanan nasional untuk serangan Mar-a-Lago. ."Dalam sejarah negara kita, tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya," katanya."Saya sangat skeptis terhadap hal ini selain bermotivasi politik," kata Turner. "Ada pertanyaan serius tentang serangan FBI yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilaporkan mencari materi rahasia dari kediaman mantan Presiden Trump."Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy (R-Calif.) menjanjikan "pengawasan segera" dari departemen jika Partai Republik memenangkan mayoritas DPR dalam pemilihan paruh waktu mendatang."Departemen Kehakiman telah mencapai keadaan politisasi senjata yang tidak dapat ditoleransi," kata McCarthy dalam sebuah pernyataan Senin. "Jaksa Jenderal Garland, simpan dokumen Anda dan kosongkan kalender Anda.""Transparansi membawa akuntabilitas & jika FBI & DOJ tidak transparan dalam menggerebek rumah mantan presiden, mereka berisiko semakin merusak kredibilitas mereka," tweet Sen. Chuck Grassley (R-Iowa), anggota peringkat di Komite Kehakiman Senat.Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya menandakan eskalasi besar dalam berbagai penyelidikan ke tahap akhir kepresidenan Trump, sementara masalah hukumnya berlanjut di beberapa bidang lain, termasuk penyelidikan kongres ke 6 Januari 2021, serangan oleh pendukung Trump di US Capitol dan tuduhan bahwa Trump mencoba mempengaruhi hasil pemilu Georgia tahun 2020.Terkait, hukuman untuk penghapusan catatan resmi termasuk diskualifikasi dari memegang kantor federal di masa depan.Karena Trump secara luas diyakini sedang bersiap untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2024, hukuman yang tidak biasa itu telah meningkatkan prospek bahwa dia mungkin dilarang secara hukum untuk kembali ke Gedung Putih.