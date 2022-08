China Mengatakan 'Misi Tercapai' di Sekitar Taiwan

IslamTimes - China telah mengumumkan mengakhiri latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar Taiwan, yang diluncurkan setelah kunjungan kontroversial oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei.

Beijing telah mengumumkan keberhasilan penyelesaian tugas di sekitar pulau, tetapi menambahkan bahwa patroli reguler akan berlanjutPeople's Liberation Army (PLA) mengatakan pada hari Rabu (10/8) bahwa pihaknya telah “berhasil menyelesaikan berbagai misi selama latihan baru-baru ini di sekitar Pulau Taiwan dan secara efektif menguji kapasitas pertarungan operasi bersama pasukan,” seperti yang dilaporkan oleh Global Times.China mengatakan akan melanjutkan "pelatihan dan persiapan militer," dan mengatur patroli di Selat Taiwan untuk "dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial," kata juru bicara Komando Teater Timur Kolonel Shi Yi.Pengumuman itu datang tak lama setelah Beijing merilis buku putih yang menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam upayanya untuk menyatukan Taiwan dengan daratan, bagaimanapun, bahwa dia akan berusaha untuk unifikasi yang damai.“Kami akan bekerja dengan ketulusan terbesar dan mengerahkan upaya terbaik kami untuk mencapai reunifikasi yang damai. Tetapi kami tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami memesan opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” kata dokumen itu.Beijing mencatat bahwa kontingensi ini diperlukan untuk mencegah "gangguan eksternal dan kegiatan separatis" dan menuduh "pasukan anti-China di AS" sengaja meningkatkan ketegangan antara China dan Taiwan.Pekan lalu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke pulau yang memerintah sendiri meskipun ada banyak protes dari pemerintah Cina. Sebagai tanggapan, Beijing meluncurkan latihan militer "yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan latihan tembakan langsung di enam daerah maritim di sekitar Taiwan.Manuver termasuk simulasi "blokade" pulau itu, serta serangan amfibi dan target darat yang mencolok, menurut Kementerian Pertahanan China.China menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya dan pandangan pandangannya seperti Pelosi sebagai serangan terhadap kedaulatannya dan pelanggaran prinsip 'One China', di mana sebagian besar negara menahan diri dari pengakuan diplomatik Taiwan.[IT/r]