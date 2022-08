China Menyebut AS 'Kekaisaran Sanksi', Menyoroti Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada Iran

Zhao Lijian, China's Foreign Ministry spokesperson.jpeg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian telah menyoroti kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh Iran karena sanksi sepihak Amerika Serikat, mengutuk Washington karena kebijakan sepihaknya.

“AS adalah kerajaan sanksi,” tulis Zhao dalam sebuah posting di akun Twitter resminya, melampirkan gambar yang merujuk pada kerugian ekonomi $200 miliar yang ditimbulkan oleh Iran karena sanksi Amerika.Mantan pemerintah Iran telah mengumumkan bahwa sanksi yang dijatuhkan AS telah merugikan Iran setidaknya 200 miliar dolar dalam waktu kurang dari 2 tahun; 100 miliar untuk kehilangan pendapatan minyak mentah dan 100 miliar uang investasi.Komentar juru bicara China itu muncul hampir sebulan setelah dia menyuarakan penentangan kuat Beijing terhadap sanksi “ilegal” dan “tidak dapat dibenarkan” Washington serta apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.Saat itu, Zhao telah mendesak AS untuk meninggalkan “praktik yang salah dalam menggunakan sanksi di setiap kesempatan” dan sebaliknya “berkontribusi positif” pada negosiasi untuk melanjutkan kepatuhan terhadap JCPOA, yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran 2015.“China selalu dengan tegas menentang sanksi ilegal, tidak dapat dibenarkan, dan sepihak dan apa yang disebut yurisdiksi lengan panjang oleh AS,” katanya pada konferensi pers di Beijing pada 7 Juli.“Masyarakat internasional, termasuk China, telah melakukan kerja sama normal dengan Iran dalam kerangka hukum internasional. Ini wajar dan sah tanpa merugikan pihak ketiga mana pun dan pantas untuk dihormati dan dilindungi,” tambahnya.Setelah secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada 2018, mantan presiden AS Donald Trump mengembalikan sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari apa yang disebutnya kampanye “tekanan maksimum” terhadap negara itu. Sanksi tersebut diberlakukan hingga hari ini oleh pemerintahan Joe Biden, meskipun telah berulang kali mengakui bahwa kebijakan tersebut telah gagal total.Negosiasi dimulai April lalu di ibu kota Austria, Wina, antara Iran dan pihak-pihak JCPOA yang tersisa untuk menghidupkan kembali perjanjian dan membawa AS kembali ke kepatuhan pada perjanjian itu.Sementara pemerintahan Biden telah mengklaim siap untuk kembali mematuhi kesepakatan itu, ia tidak mengambil langkah-langkah praktis untuk membatalkan kesalahan Washington di masa lalu.Selama pembicaraan di Wina, Rusia dan China telah mendukung posisi Iran tentang perlunya AS menghapus semua sanksi pasca-JCPOA dan menawarkan jaminan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan lagi.Putaran terakhir negosiasi selesai pada hari Selasa ketika para pihak sedang mempertimbangkan teks yang diajukan oleh Uni Eropa.[IT/r]