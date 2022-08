Sunak Inggris Mengusulkan 'Sanksi Rushdie' terhadap Iran

IslamTimes - Kandidat kepemimpinan Partai Konservatif Inggris Rishi Sunak pada hari Minggu (14/8) menyerukan pengetatan sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap novelis Salman Rushdie.

Serangan terhadap novelis Salman Rushdie harus menjadi “seruan untuk membangunkan Barat,” kata Rishi SunakPenulis Inggris-Amerika kelahiran India itu ditikam pada hari Jumat (12/8) di Negara Bagian New York saat dia bersiap untuk memberikan kuliah. Kemungkinan penyebab penyerangan itu adalah novelnya tahun 1988 'The Satanic Verses', yang dikutuk oleh umat Islam karena referensinya yang diduga menghujat Islam dan kitab sucinya, Alquran. Pada tahun 1989, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengeluarkan fatwa yang menyerukan kematian Rushdie, sebuah yayasan keagamaan Iran memberikan hadiah $3,3 juta untuk kepala penulis pada tahun 2012.Menurut Sunak, “penusukan brutal” terhadap Rushdie seharusnya menjadi “seruan untuk membangunkan Barat” yang seharusnya mendorong Inggris untuk menunjuk Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, sebuah cabang berpengaruh dari Angkatan Bersenjata Iran, sebagai organisasi teroris. . IRGC sudah dianggap demikian oleh AS dan sejumlah negara lain.Sunak, mantan kanselir Menteri Keuangan Inggris, mencatat bahwa tanggapan Tehran terhadap insiden tersebut semakin mendukung kasus untuk memasukkan organisasi Islam ke dalam daftar hitam. Dia juga mengatakan bahwa semua upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir penting 2015 dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mungkin gagal.“Kami sangat membutuhkan kesepakatan baru yang diperkuat dan sanksi yang lebih keras, dan jika kami tidak mendapatkan hasil maka kami harus mulai bertanya apakah JCPOA berada di jalan buntu,” tegasnya, merujuk pada kesepakatan yang membatasi program nuklir Iran. .Komentar Rishi Sunak muncul setelah media Iran mengutip Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei yang mengatakan bahwa “panah” yang ditembakkan oleh pendahulunya “suatu hari akan mengenai sasaran.”Beberapa outlet yang tampaknya lebih garis keras bahkan menulis tentang serangan itu secara positif.Surat kabar Kayhan, misalnya, menyebut penyerang sebagai orang yang "berani dan patuh", sementara publikasi Iran lainnya, harian Khorasan, bereaksi terhadap insiden tersebut dengan sebuah artikel berjudul "Setan dalam perjalanan ke neraka," referensi yang jelas untuk Rushdie. .Tersangka yang dimaksud oleh media Iran adalah Hadi Matar, seorang warga New Jersey berusia 24 tahun. Setelah serangan itu, dia didakwa dengan pembunuhan tingkat dua. Menurut temuan awal, Matar “bersimpati terhadap ekstremisme Syiah dan Iran.”Rushdie berulang kali ditikam di sebuah acara publik di Negara Bagian New York pada hari Jumat. Setelah serangan itu, penulis ditempatkan pada ventilator tetapi pada hari Minggu, menurut penulis Aatish Tasir, dia telah dilepas dan sekarang dapat berbicara. Namun, dia dilaporkan mengalami kerusakan saraf di lengannya, kerusakan pada hatinya dan bahkan bisa kehilangan mata.[IT/r]