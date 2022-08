Penulis Islamofobia Salman Rushdie 'Mematikan Ventilator; Pemulihan telah Dimulai'

IslamTimes - Salman Rushdie, penulis buku anti-Islam asusila yang dirawat di rumah sakit karena luka tusukan yang serius, dilaporkan mematikan ventilator dan kondisinya membaik.

“Dia mematikan ventilator, jadi jalan menuju pemulihan telah dimulai,” agen Rushdie, Andrew Wylie, menulis dalam email kepada Reuters pada hari Minggu (14/8).“Ini akan lama; lukanya parah, tetapi kondisinya menuju ke arah yang benar.”Salah satu putra Rushdie juga mengkonfirmasi laporan bahwa ayahnya telah dilepas dari ventilator dan "dapat mengatakan beberapa patah kata.""Meskipun cedera yang mengubah hidupnya parah, selera humornya yang penuh semangat & menantang tetap utuh," tulis Zafar Rushdie dalam sebuah pernyataan di Twitter.Rushdie terhubung ke ventilator pada Jumat (12/8) malam dan tidak dapat berbicara setelah menderita luka serius dalam serangan penusukan tepat sebelum kuliah yang dijadwalkan untuk diberikan di Chautauqua Institution di barat New York.Polisi Negara Bagian mengidentifikasi penyerang sebagai Hadi Matar yang berusia 24 tahun dari kota terdekat Fairview, New Jersey, mencatat bahwa polisi bekerja dengan FBI dan pihak berwenang setempat untuk menentukan motif Matar.Pada hari Sabtu (13/8), dia mengaku tidak bersalah atas percobaan pembunuhan dan tuduhan penyerangan dalam apa yang disebut jaksa sebagai kejahatan "terencana".Khususnya, Matar lahir satu dekade setelah penerbitan novel penghujatan tahun 1988 karya Rushdie – The Satanic Verses – yang menghina Nabi Islam Muhammad (SAW) dan memicu kemarahan dan protes luas di seluruh dunia Muslim.[IT/r]