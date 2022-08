China Berjanji Adakan Latihan Baru Setelah Kunjungan Anggota Parlemen AS 'Oportunis' ke Taiwan 

IslamTimes - China bereaksi dengan marah terhadap kunjungan lain delegasi kongres AS ke Taiwan, memperingatkan Washington agar tidak “bermain dengan api,” ketika Beijing mengumumkan latihan militer baru di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

"Politisi AS harus berhenti bermain api dengan pertanyaan Taiwan," demikian judul komentar yang diterbitkan oleh kantor berita negara China Xinhua pada hari Minggu sebagai tanggapan atas kunjungan terakhir ke China Taipei oleh anggota parlemen Amerika.Artikel itu menolak delegasi yang berkunjung sebagai oportunis yang memikirkan kepentingan politik mereka sendiri saat pemilihan paruh waktu bulan November semakin dekat."Politisi AS yang bermain-main dengan masalah Taiwan harus membuang angan-angan mereka," tulis artikel itu. "Tidak ada ruang untuk kompromi atau konsesi ketika menyangkut kepentingan inti China."Delegasi kongres tiba di Taipei pada hari Minggu (14/8) dalam kunjungan mendadak hanya beberapa hari setelah China menyelesaikan manuver militer udara dan laut pertama di sekitar wilayah itu sebagai tanggapan atas kunjungan sebelumnya oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi.Kunjungan terakhir para legislator Amerika itu terjadi ketika Beijing berjanji tidak akan menoleransi "kegiatan separatis" di Taiwan awal pekan ini dan mengulangi ancamannya untuk mengambil alih pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dengan paksa jika diprovokasi."Kami siap untuk menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi kami tidak akan meninggalkan ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apa pun," Kantor Urusan Taiwan China menekankan dalam buku putih tentang Taiwan, yang pertama dalam dua dekade, yang dikeluarkan Rabu lalu.China "tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami mencadangkan pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan," kertas putih itu menekankan, menambahkan bahwa negara itu "hanya akan dipaksa untuk mengambil tindakan drastis untuk menanggapi provokasi elemen separatis atau pihak luar. pasukan jika mereka melewati garis merah kita."Delegasi AS yang beranggotakan lima orang, yang dipimpin oleh Senator Ed Markey dari Massachusetts, akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu selama kunjungan tersebut, menurut kementerian luar negeri pulau itu.Militer China, sementara itu, mengumumkan latihan militer baru pada hari Senin (15/8) di laut dan wilayah udara di sekitar China Taipei sehari setelah menyelesaikan latihan terbesarnya untuk memprotes kunjungan pekan lalu ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri oleh legislator utama AS.Komando Teater Timur China mengatakan akan melakukan latihan bersama di daerah yang berfokus pada operasi anti-kapal selam dan serangan laut – membenarkan kekhawatiran yang disuarakan oleh para analis militer dan diplomat bahwa tekanan Beijing pada pertahanan Taiwan akan terus berlanjut.Durasi dan lokasi yang tepat dari latihan terbaru China belum diketahui, tetapi Taiwan telah melonggarkan pembatasan penerbangan di dekat enam area latihan China sebelumnya yang mengelilingi pulau itu.Di luar penembakan 11 rudal balistik jarak pendek selama empat hari latihan Beijing sebelumnya, kapal perang, jet tempur, dan pesawat nir awaknya bermanuver secara luas di sekitar pulau itu.[IT/r]