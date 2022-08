Menlu Turki: Beberapa Negara NATO Ingin Konflik Ukraina Berlanjut

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada hari Selasa (23/8) bahwa sejumlah negara NATO ingin konflik di Ukraina berlanjut.

“Ada negara-negara di Barat yang ingin perang berlanjut, dengan negara-negara anggota NATO di antara mereka. Maksud saya tidak hanya AS tetapi juga negara-negara anggota NATO,” katanya dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Global Haber.“Ada juga yang ingin menyabotase kesepakatan gandum. Namun ini bukan AS. AS berkontribusi [pada kesimpulan dari kesepakatan biji-bijian], termasuk mencabut pembatasan ekspor pupuk Rusia, membuka blokir pelabuhan dan [mencabut pembatasan] pada operasi perbankan. Namun ada juga negara-negara Eropa yang ingin menyabotase ini. Kami tidak kehilangan harapan dan melanjutkan upaya kami,” tambah diplomat top Turki itu.Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang “yang telah menderita pelecehan. dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun.”Setelah ini, AS dan sekutunya mengumumkan pengenalan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dan meningkatkan pengiriman senjata ke Kiev.[IT/r]