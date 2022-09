Maduro: Venezuela Siap Pasok Pasar Global Minyak dan Gas 

IslamTimes - Venezuela "siap" untuk memasok pasar minyak dan gas global untuk mengisi kesenjangan yang melumpuhkan dunia setelah perang Ukraina dan sanksi anti-Rusia oleh Kolektif-Barat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pada hari Rabu (14/9).

Dalam sebuah acara kunjungan Sekjen Organisasi Negara Pengekspor Minyak [OPEC], Haitham al-Ghais, ke Caracas, Maduro menyatakan bahwa "Venezuela siap dan bersedia memenuhi peran dan pasokannya, secara stabil dan aman. cara, pasar minyak dan gas yang dibutuhkan ekonomi dunia."Output Venezuela saat ini adalah sekitar 700.000 barel per hari dibandingkan dengan 2,3 juta barel pada tahun 2002. Namun, presiden bersikeras bahwa industri minyak negara itu telah "pulih" meskipun produksi tingkat rendah bersejarah yang dihasilkan dari kurangnya pemeliharaan dan investasi.Pada Mei 2022, Maduro memuji, dalam pidato yang disiarkan di Venezolana de Televisión, Menteri Perminyakan Venezuela Tareck El Aissami atas upayanya dan para pekerja untuk perbaikan di sektor tertentu. Maduro mengatakan bahwa "Dia [El Aissami dan pekerja] telah mencapai pemulihan industri minyak dengan usaha mereka sendiri, dengan pekerjaan mereka sendiri, dengan teknologi mereka sendiri."Dalam pidato yang sama, Maduro merinci krisis minyak dan gas Venezuela dan mengaitkannya dengan peran AS dan sanksinya terhadap negaranya yang dibebaskan.Dia mengatakan bahwa "Seluruh industri minyak Venezuela, kilang, upgrade, petrokimia bergantung pada teknologi Amerika Serikat, ada mesin yang bahkan mati, seperti yang terjadi dengan teknologi Barat, yang menjual mesin [untuk bekerja] hingga 2018 dan pada tahun 2018 dimatikan dan satu-satunya cara untuk menyalakannya adalah dengan mengganti kartu dan membayar sedikit [uang] nyata sehingga mereka memasukkan [memasukkan] kartu baru selama empat tahun, [...] Dan teknisi kami , pekerja, dan ilmuwan datang dan mengaktifkan semuanya."Baru-baru ini, dalam beberapa bulan terakhir, dan karena sanksi anti-Rusia, Moskow secara tajam mengurangi pengiriman minyak dan gas ke Eropa. Rusia secara historis menjadi pemasok minyak dan gas terbesar di Eropa. Penurunan pengiriman menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan dan kenaikan harga mengingat musim dingin hampir tiba.Sekretaris Jenderal OPEC Haitham Al-Ghais, saat berada di Caracas, telah memperingatkan bahwa organisasi tersebut dihadapkan pada tantangan yang “lebih serius, lebih kritis” daripada yang pernah dihadapinya sejak didirikan 62 tahun sebelumnya.Pada catatan ini, Maduro berpendapat selama pertemuan dengan Al-Ghais bahwa OPEC+ didesak untuk berusaha keras untuk menetapkan harga minyak yang "adil" pada $100 per barel."Menghadapi prakiraan tentang situasi di Eropa dan Barat, dengan datangnya musim gugur dan musim dingin, kami dapat mengirimkan pesan yang kuat tentang stabilitas dan keseimbangan. Dan mengarahkan semua tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa harga minyak tetap stabil. cara yang adil, perlu dan seimbang di sekitar $100 per barel," kata Maduro.Keseimbangan pasokan, produksi, pasokan global, dan permintaan minyak yang ada, menurut pemimpin Venezuela, menunjukkan bahwa harga minyak harus $100 per barel.Maduro mengatakan bahwa meskipun "manifestasi terburuk dari irasionalitas Barat," langkah-langkah aliansi memungkinkan harga untuk menghindari kenaikan harga menjadi $150 per barel atau lebih.[IT/r]