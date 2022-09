Raisi Bertemu dengan Imam Khamenei Menjelang Perjalanan ke PBB

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi bertemu dengan Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei menjelang perjalanannya ke New York untuk menghadiri sesi ke-77 Majelis Umum PBB.

Dalam pertemuan hari Minggu (18/9) dengan Imam Khamenei, presiden Iran memberikan laporan tentang pertemuannya dan perjanjian yang ditandatangani selama dia tinggal di Samarkand Uzbekistan, di mana dia menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai [SCO].Raisi juga menguraikan rencananya untuk perjalanan mendatang ke New York untuk Sidang Umum PBB.Mengekspresikan kepuasan dengan laporan presiden dan tindakannya, Imam Khamenei berharap dia sukses dalam perjalanan debutnya ke New York.Raisi meninggalkan Tehran menuju New York pada Senin (19/9) pagi.Dia mengatakan dia tidak akan bertemu atau berbicara dengan rekannya dari AS, Joe Biden, selama UNGA.[IT/r]