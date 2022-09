Perjalanan Arbain: Diinginkan AS, Kebutaan Media Barat Tidak Meremehkan Ziarah Terbesar di Dunia

IslamTimes - Setiap tahun dunia menyaksikan reuni pecinta terbesar dan pawai global terbesar orang orang beriman. Peristiwa luar biasa yang luar biasa ini terjadi setiap tahun di kota suci Karbala Irak, di mana para pecinta Imam Hussein [as] berduyun-duyun dari seluruh dunia [tahun ini dari 80 negara], untuk memperingati kesyahidannya dalam apa yang kemudian dikenal sebagai ' Arbain' yang menandai empat puluh hari setelah kesyahidannya pada tanggal sepuluh Muharram hampir 14 abad yang lalu.

Acara ini dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah secara universal, namun tidak mendapatkan banyak liputan atau perhatian yang cukup oleh media global. Sebaliknya, media internasional dan barat bekerja keras untuk mendistorsi citra dan merefleksikannya secara negatif.Mengapa demikian? Sederhananya, karena jutaan pengunjuk rasa di jalan-jalan Karbala menolak hegemoni, pendudukan, dan penindasan Barat Amerika atas dunia kita.Tahun ini, dua puluh juta orang datang ke Karbala dan menyaksikan peristiwa terbesar, tidak hanya di Irak, tetapi di seluruh dunia. Tidak ada acara lain yang bisa mengumpulkan orang sebanyak Arbain. Namun, itu tidak menerima nilai yang tercermin. Seandainya pengunjuk rasa Karbala mendukung AS, kita akan melihat outlet media internasional berbondong-bondong ke sana untuk membuat liputan langsung sepanjang waktu, tetapi bertentangan dengan ini, pengunjuk rasa itu adalah permusuhan dan ekspansionisme anti-Amerika dan anti-Barat, mereka sangat menyadari konspirasi dan skema jahat dan plot jahat yang diatur oleh Washington dan sekutu baratnya.Semua orang itu pergi ke Karbala sendiri, sebagai inisiatif sendiri. Mereka membayar biayanya. Mereka tidak dibiayai oleh pemerintah. Di Irak, mereka disambut dengan hangat oleh orang-orang Irak yang menyambut mereka dan melayani mereka dengan baik karena mereka adalah tamu Imam Husein [as], syahid Karbala dan cucu Nabi Muhammad [SAW]. Mereka datang ke tempat ini dalam jutaan. Orang Irak yang murah hati dan penuh kasih menerima mereka di rumah mereka, menawarkan mereka makanan, minuman, dan tempat berteduh secara gratis. Satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan restu melayani tamu Imam Husein [as].Jika pemerintah ingin melakukan ini, mereka tidak bisa… berhasil menyelesaikan persiapan, logistik, sumber daya manusia dan anggaran untuk melayani semua orang itu hampir tidak mungkin. Tidak ada sistem yang dapat menangani ini secara efisien seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu sendiri. Manajemen dan koordinasi semua tugas itu sangat rumit dan sangat melelahkan.Acara tahun ini mengamati perjalanan lebih dari dua puluh juta pengunjung ke Karbala, mereka semua melakukan ritual mereka dan kembali dengan selamat.Kami semua percaya seperti halnya para pengunjung, bahwa seluruh acara memiliki berkah ilahi.Jemaat merupakan kesempatan unik bagi orang untuk bertemu dan bertukar pandangan, terutama bahwa mereka mewakili semua orang yang percaya pada jalan revolusioner Imam Hussein. Hal ini akan membuka cakrawala dan kesempatan yang lebih luas untuk saling pengertian dan koordinasi di antara mereka untuk memerangi penindasan dan penjajahan dari segala jenis dan dari mana saja.Kunjungan Arbain merupakan kesempatan sakral yang luar biasa untuk mengalami perasaan baru yang tidak dirasakan dalam pengalaman lain. Ini adalah cinta ilahi dan keterikatan kepada Imam Hussein dan Nabi Muhammad [SAW].Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk mendapatkan berkah ini![IT/r]