Mengapa Moskow Menghancurkan Nord Stream 2 yang Pembangunannya Menghabiskan Miliaran Dolar?

Islam Times - Media Barat mengatakan Rusia meledakkan Nord Stream. Tapi mengapa Moskow menghancurkan jaringan pipa yang menghabiskan miliaran dolar untuk pembangunnya? Russia Today dalam sebuah artikel yang dimuat pada hari Minggu menganalisa hal itu.

Beberapa hari setelah berita tentang ledakan tersebut, rincian seputar sabotase yang disengaja dari dua saluran pipa Nord Stream tetap buram dan tidak pasti, meskipun media Barat yakin akan satu hal: Moskow sendiri yang harus disalahkan.Para penulis dan editor percaya, atau berpura-pura percaya, bahwa Rusia meledakkan infrastruktur yang menghabiskan miliaran dolar untuk pembangunannya. Negara yang secara rutin, dan palsu mereka sebut sebagai "negara mafia."Tapi apakah mereka bisa berhenti sejenak untuk merenungkan sindikat kejahatan macam apa yang akan menghancurkan salah satu aliran pendapatan utama Rusia? Terutama setelah negara itu menghabiskan lebih dari €23 miliar untuk membangun infrastrukturnya?Itu tentu saja membutuhkan kesadaran diri. Tetapi hanya ada sedikit waktu untuk itu ketika mereka memiliki propaganda untuk didorong.Moskow, seperti yang terjadi, percaya bahwa kebenaran ada di tempat lain. Seperti pernyataan Presiden Vladimir Putin pada hari Jumat, "mereka yang diuntungkan bertanggung jawab, tentu saja," menyinggung keterlibatan apa yang disebutnya "Anglo-Saxon." Sebuah pergantian frase Rusia yang pada dasarnya berarti AS dan sekutunya, dipimpin oleh Inggris.Pada pertanyaan penting mengapa Moskow dengan sengaja menghancurkan pipa gas yang investasinya miliaran dolar, dibangun selama beberapa tahun, dan merupakan sumber pendapatan berharga, jurnalis Barat tak bisa menjawabnya (menurut beberapa perkiraan, gas alam yang masih tersimpan di dalam Nord Stream saja bernilai hingga €800 juta).Beberapa media telah menerbitkan artikel panjang yang berspekulasi tentang motif Kremlin melakukannya. Tetapi pasti tidak ada satu pun penyelidikan yang sebanding tentang alasan mengapa Rusia tidak melakukannya, yang jelas ada banyak sekali. Juga belum ada penyelidikan terhadap banyak aktor dengan motif yang jauh lebih jelas, yang akan meraup keuntungan lebih banyak jika melakukannya, dan kemampuan untuk mengimplementasikan rencana semacam itu.Ini terlepas dari beberapa sumber pro-Barat yang secara aktif memuji sabotase tersebut. Misalnya, Radoslaw Sikorski, seorang anggota Parlemen Eropa dan mantan menteri luar negeri Polandia, langsung ke Twitter segera setelah kejadian itu dan memposting foto kebocoran gas yang merusak lingkungan akibat kerusakan tersebut. Pesannya tegas, “Terima kasih, AS.” Anehnya, postingan tersebut telah dihapus.Tentu saja, ledakan terjadi tepat sebelum Polandia dan Norwegia membuka jalur pipa alternatif melalui Denmark yang membawa gas dari Laut Utara dan bukan dari Rusia.Perwakilan Tetap Moskow untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vassily Nebenzia mengklaim pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat bahwa kebocoran pipa Nord Stream "menguntungkan" bagi Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pemasok gas alam cair (LNG) Amerika "harus merayakan" ketika Uni Eropa menjauh dari gas Rusia.Nebenzia menambahkan bahwa "tidak masuk akal bagi kami untuk menghancurkan proyek dengan tangan kami sendiri" dan menekankan Rusia harus menjadi bagian dari penyelidikan apa pun atas masalah ini, bersama dengan pihak lain seperti Jerman, Denmark, dan Swedia."Jika seseorang berpikir bahwa mungkin untuk melakukan penyelidikan tanpa partisipasi Rusia, kami memiliki alasan untuk meragukan objektivitas penyelidikan ini," katanya di Dewan Keamanan.Juga tidak ada pengakuan bahwa serangan terhadap Nord Stream telah lama menjadi perhatian utama para eksekutif Gazprom, dan pejabat Rusia. Sementara proposal Moskow untuk melengkapi Nord Stream 2 dengan langkah-langkah keamanan, seperti sistem peringatan dini, dibingkai karena Kremlin secara diam-diam berusaha memperluas infrastruktur militer dan intelijennya di seluruh Eropa, kekhawatiran akan apa yang telah terjadi ternyata cukup beralasan.Pada bulan November 2015, beberapa kilometer di sebelah timur pulau land Baltik dan di dekat jalur pipa, sebuah kendaraan pembuangan ranjau yang dikendalikan dari jarak jauh ditemukan selama pemeriksaan rutin tahunan struktur tersebut. Kendaraan itu disingkirkan oleh Angkatan Bersenjata Swedia, tetapi tidak pernah terungkap bagaimana kendaraan yang penuh bahan peledak itu bisa berdekatan dengan Nord Stream, atau kapan, mengapa, siapa atau apa yang mengoperasikannya.Namun, perlu dicatat bahwa AS (yang selama beberapa dekade secara agresif menentang, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, proyek-proyek Eropa Barat untuk menerima energi Rusia) adalah pemimpin dunia dalam inovasi drone bawah air. Pada pertengahan Juni tahun ini, latihan BALTOPS tahunan NATO yang berfokus pada maritim dilakukan di lepas pantai Denmark.Angkatan Laut AS menggunakan acara tersebut "sebagai kesempatan untuk menguji teknologi yang muncul", khususnya "kemajuan terbaru dalam teknologi perburuan ranjau kendaraan bawah air tak berawak," dan “menunjukkan efektivitas kendaraan dalam skenario operasional.”Latihan ini secara kebetulan dilakukan sangat, sangat dekat dengan tempat string Nord Stream berada, dan di mana ledakan baru-baru ini terjadi.Juga telah dikonfirmasi bahwa militer Ukraina baru-baru ini menerima pelatihan ekstensif dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam penggunaan “kendaraan tanpa awak berteknologi tinggi untuk membantu mereka berburu ranjau.” Tentara belajar cara mengoperasikan perangkat, yang dapat beroperasi pada kedalaman hingga 100m – hampir persis dengan kedalaman pipa Nord Stream – dan dapat mendeteksi, menemukan, dan mengidentifikasi ranjau menggunakan sensor, sehingga Angkatan Laut Ukraina dapat menghancurkannya dari jarak jauh dengan sistem senjata yang terpasang pada drone.Terlepas dari alasan yang jelas untuk skeptisisme tentang kesalahan Rusia dalam sabotase, spekulasi online bahwa Washington atau pihak yang bermusuhan lainnya dalam konflik Ukraina mungkin sebenarnya bertanggung jawab, telah ditolak sebagai “teori konspirasi.”Apa yang benar-benar bukan teori konspirasi adalah CIA memiliki sejarah menargetkan jaringan pipa, dan tidak memberikan pertimbangan apa pun terhadap konsekuensi destruktif dari tindakan tersebut. Pada awal 1980-an, CIA membuat rencana jahat di mana agen Soviet diizinkan untuk memperoleh perangkat lunak kontrol dari perusahaan Kanada yang disematkan dengan virus kuda Trojan.Ini digunakan untuk menjalankan pompa, turbin, dan katup pada pipa gas Trans-Siberia. Pada bulan Juni 1982, CIA menggunakan kuda Troya untuk mengganggu tes tekanan rutin dengan mengubah kecepatan pompa dan pengaturan katup untuk menggandakan jumlah tekanan yang dilepaskan, pada tingkat yang jauh melebihi apa yang dapat ditahan oleh sambungan pipa dan lasan.Ini menghasilkan ledakan dengan kekuatan senjata nuklir tiga kiloton, secara signifikan mengganggu pasokan gas ke dan dari Uni Soviet, merusak pendapatan luar negeri Moskow dan menyebabkan gangguan pada ekonomi domestiknya. Itu juga memiliki dampak psikologis yang signifikan, karena membuat pejabat Soviet khawatir dan tidak yakin tentang peralatan lain apa -– baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dibeli di luar negeri -– yang juga dapat memiliki cacat yang sangat fatal.Harus dianggap agak mencurigakan bahwa pada bulan Juni CIA tampaknya mengeluarkan peringatan "tidak jelas" tetapi "strategis" ke banyak negara Eropa, termasuk Jerman, bahwa kedua jalur pipa Nord Stream dapat menjadi sasaran serangan di masa depan. Mengapa informasi ini tidak dipublikasikan pada saat itu, atau mendorong Berlin untuk melakukan langkah-langkah keamanan untuk mencegah peristiwa semacam itu, adalah dugaan siapa pun.Belum dapat dipastikan apakah CIA dalam peringatannya mengidentifikasi aktor negara atau non-negara mana yang berpotensi atau kemungkinan menjadi pelakunya di masa depan, dan badan tersebut –- biasanya begitu cepat menyalahkan Rusia atas setiap dan semua penyimpangan di dalam dan luar negeri –- tetap diam sejak ledakan terjadi.Para pejabat AS juga tidak seperti biasanya enggan untuk menyalahkan Rusia, atau memang pihak mana pun. Seorang juru bicara Gedung Putih hanya menyatakan pada 27 September bahwa, “Mitra kami sedang menyelidiki ini, jadi kami siap memberikan dukungan untuk upaya mereka setelah mereka menyelesaikan penyelidikan mereka.”Dan hal terakhir yang perlu diingat adalah komentar yang dibuat oleh Presiden Joe Biden pada awal Februari, ketika dia menyatakan bahwa jika Rusia menginvasi Ukraina, "tidak akan ada lagi Nord Stream 2” karena “kami akan mengakhirinya.”Ketika ditanya bagaimana AS dapat melakukan itu karena proyek itu dimiliki bersama oleh Jerman, Biden menjawab, "Saya berjanji, kami akan dapat melakukan itu."[IT/AR]