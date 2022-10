Qatar: AS Bersedia Kembali ke JCPOA

IslamTimes - Menteri luar negeri Qatar mengatakan AS tertarik untuk mencapai kesepakatan akhir dalam pembicaraan tentang penghapusan sanksi terhadap Iran dan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015.

Dalam percakapan telepon pada Minggu (2/10) malam, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir abdollahian dan timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani berbicara tentang jalannya negosiasi untuk mencabut sanksi terhadap Tehran dan menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Diplomat top Qatar itu mengatakan AS berharap bahwa pertukaran pesan dan upaya oleh Uni Eropa, yang bertindak sebagai koordinator negosiasi, akan menghasilkan kesepakatan akhir dan kembali ke JCPOA.Sementara itu, Amir abdollahian menegaskan kembali bahwa Iran bertekad untuk mencapai kesepakatan yang baik, kuat dan tahan lama.Dia mengatakan lebih banyak pesan dipertukarkan antara Iran dan AS melalui perantara selama Majelis Umum PBB di New York untuk membawa pandangan tentang negosiasi lebih dekat.Iran percaya bahwa jalannya peristiwa berada di jalur yang benar, menteri luar negeri menambahkan, mengatakan kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) telah membahas cara untuk berinteraksi dengan Badan Energi Atom Internasional selama partisipasinya dalam acara rutin tahunan. Sidang Umum IAEA di Wina.Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir pada 2018, mengembalikan sanksi yang telah dicabut.Ibu kota Austria, Wina, telah menjadi tuan rumah banyak putaran pembicaraan sejak tahun lalu untuk memeriksa prospek pemulihan kesepakatan dan penghapusan baru larangan ekonomi yang tidak manusiawi dan ilegal.[IT/r]