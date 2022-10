Lapid Membela Kesepakatan Maritim saat Pengunduran Diri Negosiator Utama Terungkap

IslamTimes - Pengunduran diri negosiator utama Zionis Israel untuk sengketa maritim dengan Lebanon terungkap pada hari Senin (3/10), ketika Perdana Menteri Yair Lapid membela kesepakatan itu dari para kritikus.

Udi Adiri, mantan direktur jenderal Kementerian Energi dan negosiator utama dengan Lebanon atas sengketa ekonomi perairan dalam beberapa tahun terakhir, mengundurkan diri pekan lalu, beberapa hari sebelum Utusan Energi AS Amos Hochstein membuat proposal terakhirnya untuk kesepakatan yang akan datang, The Marker pertama kali melaporkan seperti dikutip oleh The Jerusalem Post.Adiri dilaporkan menentang perjanjian yang sedang disusun dan frustrasi dengan bagaimana Penasihat Keamanan Nasional Eyal Hulata melakukan pembicaraan setelah tanggung jawab untuk mereka dipindahkan ke kantor Lapid, kata laporan itu.Alasan resmi yang diberikan – setelah sebuah permintaan dan bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah kepergiannya – adalah karena Adiri mendapatkan pekerjaan di sektor swasta pada akhir masa pendinginan setelah menjadi direktur jenderal.Sementara itu, Lapid membalas kritik terhadap perjanjian tersebut, yang dipandang kantornya sebagai "mendekati final."“Zionis Israel menerima 100% dari kebutuhan keamanannya, 100% dari Waduk Karish dan bahkan sebagian dari pendapatan dari waduk Lebanon,” tweeted Lapid.JPost menambahkan bahwa proposal Hochstein akan dibawa ke Kabinet Keamanan Zionis Israel untuk disetujui pada hari Kamis.[IT/r]