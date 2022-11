Taiwan Mensiagakan Jet setelah Mendeteksi Pasukan China di Dekatnya

IslamTimes - Pasukan militer Taiwan telah bertindak untuk memperingatkan pesawat dan kapal angkatan laut China yang terdeteksi di dekat pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, termasuk satu pesawat yang diduga menyeberang ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taipei.

Pertahanan Taipei telah diaktifkan sebagai tanggapan atas aktivitas militer terbaru Beijing di dekat pulau yang berpemerintahan sendiri ituJet, sistem rudal dan pasukan angkatan laut dikerahkan setelah sembilan pesawat China dan dua kapal angkatan laut terdeteksi di dan dekat Selat Taiwan pada hari Sabtu (5/11), kata kementerian pertahanan Taiwan. Pesawat yang melanggar ADIZ berada di sudut barat daya zona tersebut, di area yang sama di mana rekor 56 jet China terbang pada 4 Oktober.Namun, bertentangan dengan tuduhan Senator AS Robert Menendez, yang mengunjungi Taiwan April lalu, jet China tidak melintasi wilayah udara Taiwan. ADIZ meluas jauh melampaui wilayah Taipei, mencakup wilayah di mana Taiwan memantau pesawat untuk tujuan keamanan.China telah meningkatkan latihan militer di wilayah sekitar Taiwan sejak Agustus, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi menentang peringatan Beijing untuk tidak mengunjungi Taipei. Menanggapi pertikaian tersebut, China memutuskan hubungan militer dan iklim dengan AS dan melakukan latihan perang di Selat Taiwan.China telah berjanji untuk bersatu kembali dengan Taiwan, dengan kekerasan jika perlu, dan menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. AS dan PBB mengakui Beijing sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China" di bawah kebijakan "Satu China". Washington secara resmi mengakui, tanpa mendukung, klaim kedaulatan China atas Taiwan.Berbicara di kongres Partai Komunis bulan lalu, Presiden Xi Jinping meminta Tentara Pembebasan Rakyat untuk “sepenuhnya meningkatkan pelatihan dan persiapan perang,” South China Morning Post melaporkan pada hari Sabtu. Perwira PLA mengatakan militer China sekarang dalam "siaga penuh waktu" untuk perang di Selat Taiwan.[IT/r]