China Mengatakan Tidak Akan Pernah Mengejar Hegemoni

IslamTimes - China telah mengutuk Strategi Pertahanan Nasional (NDS) baru yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, dengan mengatakan kebijakan AS didorong oleh “logika dominasi” sambil bersikeras bahwa Beijing tidak akan pernah mengejar “hegemoni” atas negara lain.

Beijing merespons setelah Strategi Pertahanan Nasional baru Washington menyebut China sebagai ancaman utama AmerikaDitanya tentang Pentagon 2022 NDS yang dirilis pada akhir Oktober – yang menyatakan bahwa China menimbulkan “tantangan paling konsekuensial dan sistemik” terhadap keamanan nasional AS – juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan dokumen tersebut “memainkan persaingan negara-negara besar dan dengan sengaja salah menggambarkan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan China. .”“Hal ini seolah-olah didorong oleh mentalitas zero-sum Perang Dingin dan logika dominasi dan hegemonisme dan mengatakan segala sesuatu tentang niat buruk AS untuk menahan dan menekan China dengan berbagai dalih palsu,” lanjut juru bicara itu, menambahkan bahwa negaranya akan menolak semua “upaya memeras, menahan, memblokade, dan memberikan tekanan maksimum.”Sementara NDS baru mengklaim China telah menggunakan kekuatan militer dan ekonominya yang berkembang untuk melemahkan aliansi AS di seluruh Asia, Zhao bersikeras bahwa kebijakan luar negeri Beijing ditujukan untuk “menegakkan perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan bersama” antar negara.“Tidak peduli tahap pembangunan apa yang kita capai, kita tidak akan pernah mencari hegemoni atau terlibat dalam ekspansionisme,” katanya, mendesak Washington untuk “mengikuti tren perdamaian dan pembangunan, meninggalkan mentalitas zero-sum Perang Dingin, berhenti melihat dunia saat ini dan Hubungan China-AS dari perspektif konfrontatif, dan berhenti mendistorsi niat strategis China.”Pemerintahan Joe Biden telah berulang kali menyatakan China sebagai pesaing utama dan perhatian utama Amerika, menempatkan fokus besar pada negara itu dalam NDS barunya, serta dalam Tinjauan Postur Nuklir dan Tinjauan Pertahanan Rudal yang terpisah.Ketegangan antara Washington dan Beijing telah meningkat secara signifikan sejak Agustus, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan meskipun ada keberatan keras dari Beijing, yang melihat pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Meskipun perjalanan itu mendorong putaran latihan militer China yang belum pernah terjadi sebelumnya di udara dan perairan sekitar Taiwan, delegasi Barat tetap melanjutkan kunjungan ke Taipei dalam beberapa bulan sejak itu, dengan Jerman mengirim anggota parlemen pada jamuan makan di sana minggu lalu.[IT/r]