Sayyid Nasrallah: AS Bertanggung Jawab atas Agresi Terkutuk Israel di Lebanon, Skema Takfiri, Pengepungan Ekonomi dan Kekacauan Politik

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menekankan pada hari Jumat (11/11) bahwa Amerika Serikat berada di balik semua kesengsaraan yang melanda Lebanon, menambahkan bahwa Perlawanan, bekerja sama dengan partai-partai patriotik, telah menghadapi AS yang terkutuk.

Berbicara pada upacara Hizbullah yang menandai Hari Martir, Sayyid Nasrallah menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Dekat Asis, Barbara Leaf, yang menggambarkan Hizbullah sebagai kutukan Lebanon.Sayyid Nasrallah ingat bahwa semua pembantaian Zionis Israel dan kejahatan terhadap Lebanon dilakukan di bawah perlindungan pemerintah AS, menambahkan bahwa kutukan Israel dibuat di AS.Pemerintah AS adalah kutukan yang telah melanda Lebanon, dan Hizbullah, bekerja sama dengan faksi Perlawanan, mengusirnya, kata Sayyid Nasrallah.[IT/r]