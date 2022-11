AS Akan Mengirim Lebih dari 100 Kapal Nirawak ke Teluk Persia Meskipun Ada Peringatan Keras dari Iran

IslamTimes - Komandan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan gugus tugas pimpinan AS akan mengerahkan lebih dari 100 kapal nirawak di perairan strategis kawasan Teluk Persia, meskipun ada peringatan keras dari Tehran terhadap pengerahan semacam itu.

Jenderal Michael Kurilla mengatakan pada hari Sabtu (19/11) bahwa pengerahan akan selesai tahun depan, mengklaim bahwa itu bertujuan untuk mencegah ancaman maritim.“Saat ini tahun depan, Satgas 59 akan menyatukan armada lebih dari 100 kapal permukaan dan bawah permukaan tak berawak yang beroperasi bersama, berkomunikasi bersama dan memberikan kesadaran domain maritim,” kata Kurilla, yang dijatuhi sanksi oleh Republik Islam bulan lalu karena mendukung terorisme dan menghasut kekerasan terhadap bangsa Iran selama kerusuhan baru-baru ini.Satuan Tugas 59 dibentuk di Bahrain pada September 2021 untuk mengintegrasikan sistem nirawak dan intelijen buatan ke dalam operasi Pentagon di Timur Tengah, setelah serangkaian serangan pesawat nirawak yang disalahkan pada Iran.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pada hari sebelumnya bahwa kehadiran kapal nirawak yang meluas oleh negara-negara ekstra-regional telah menggandakan masalah kawasan itu.“Kami menganggap kehadiran pasukan [ekstra-regional] di kawasan sebagai ancaman bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, dan kami percaya bahwa mereka telah menjadi ancaman bagi kawasan Teluk Persia dan Laut Oman, serta keamanan energi di wilayah tersebut," kata Amir-Abdollahian pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Oman Sayyid Badr Albusaidi di Tehran.Dia menambahkan Republik Islam percaya bahwa negara-negara kawasan mampu menjaga perdamaian dan keamanan kawasan sendiri.Pejabat tinggi dan komandan Iran telah berulang kali memperingatkan terhadap kehadiran pasukan asing di kawasan itu, mengatakan Tehran menganggap kehadiran seperti itu bertentangan dengan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional.Sementara itu, Kurilla juga mengatakan bahwa selain kapal tak berawak, AS sedang membangun program eksperimen di Timur Tengah untuk mengalahkan drone musuh dengan mitra kami.Dia rupanya merujuk pada pesawat tak berawak Iran, yang dia klaim sebagai "ancaman teknologi terbesar bagi keamanan regional."Meskipun dihadapkan dengan sanksi berat AS yang menargetkan militernya, Iran telah berhasil memajukan program pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir, mencapai apa yang pernah disebut oleh mantan kepala Komando Pusat AS "overmatch" - tingkat kemampuan militer di mana suatu negara sangat sulit untuk dikalahkan.Iran “dapat menyerang secara efektif melintasi luas dan dalam Timur Tengah. Mereka bisa menyerang dengan akurat, dan mereka bisa menyerang dengan volume,” kata Jenderal Frank McKenzie tahun lalu.“Kapasitas strategis Iran sekarang sangat besar,” katanya. “Mereka mendapatkan overmatch di teater – kemampuan untuk mengalahkan.”Terlepas dari keributan yang diciptakan atas pengembangan militernya, Iran telah menjelaskan bahwa program rudal dan pesawat nirawaknya bersifat defensif.Republik Islam terus meyakinkan tetangganya bahwa ia menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan hubungan persahabatan dengan tetangga. Negara ini juga telah menyuarakan keinginan untuk menyediakan teknologi ilmiah dan militer yang canggih bagi negara-negara yang bersahabat dan bertetangga.[IT/r]