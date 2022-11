Ilhan:  Misi Mereka Menggunakan Rasa Takut, Xenofobia, Islamofobia, dan Rasisme untuk Menargetkan Saya 

IslamTimes - “Sejak saya terpilih, Partai Republik telah membuat misi mereka untuk menggunakan rasa takut, xenofobia, Islamofobia, dan rasisme untuk menargetkan saya di Lantai DPR dan melalui iklan kampanye jutaan dolar,” kata Omar dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (21/11).

Anggota Kongres Muslim AS Ilhan Omar menyerang balik Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy (R-Calif.) Setelah dia berjanji untuk mencopot Omar dari jabatan komitenya atas kecamannya atas kejahatan perang Israel jika dia menjadi ketua DPR.“Apakah itu Marjorie Taylor Greene memegang pistol di samping kepala saya dalam iklan kampanye atau Donald Trump yang mengancam untuk 'memulangkan saya' ke negara saya (terlepas dari kenyataan bahwa saya telah menjadi warga negara Amerika Serikat yang bangga selama lebih dari 20 tahun) ), aliran kebencian yang terus-menerus ini telah menyebabkan ratusan ancaman pembunuhan dan plot yang kredibel terhadap saya dan keluarga saya,” tambahnya.McCarthy saat tampil di "Sunday Morning Futures" di Fox News mengatakan bahwa Omar tidak akan diizinkan untuk bertugas di Komite Urusan Luar Negeri DPR, menuduhnya mengeluarkan pernyataan "anti-Semit"."Anggota Kongres Omar, komentar antisemitnya yang terus berlanjut, kami tidak akan mengizinkannya berada di Urusan Luar Negeri," kata McCarthy, mengacu pada Komite Urusan Luar Negeri DPR.Di akun Twitternya, dia berkata, “Tahun lalu, saya berjanji bahwa ketika saya menjadi Ketua, saya akan mencopot Rep. Ilhan Omar dari Komite Urusan Luar Negeri DPR berdasarkan ucapannya yang berulang kali anti-Semit dan anti-Amerika. Aku menepati janji itu.”Omar telah lama mengkritik rezim Zionis Israel dan tindakannya di wilayah Palestina yang diduduki.Bersama anggota Kongres AS Rashida Tlaib, keduanya telah memicu perdebatan luas di AS tentang kejahatan Zionis Israel terhadap Palestina dan bantuan Amerika kepada rezim tersebut.Tlaib dan Omar, dua wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, adalah pengkritik vokal kebijakan Zionis Israel terhadap Palestina dan pendukung vokal gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). Keduanya menyebut Zionis "Israel" sebagai "negara apartheid" yang bersalah atas kejahatan perang.Anggota parlemen AS berusia 37 tahun itu berasal dari Somalia dan mewakili Minneapolis, Minnesota, sebuah distrik dengan populasi Somalia yang besar.Omar menuduh anggota parlemen pro-Zionis Israel menunjukkan "kesetiaan kepada negara asing," dan mengkritik Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) karena perannya dalam membentuk kebijakan AS.Pada Mei 2021, Omar mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada pendudukan Palestina yang menindas Israel dan melakukan kekejaman baru-baru ini terhadap warga Palestina.Partai Republik akan mengambil kendali DPR pada bulan Januari dan minggu lalu memilih untuk mencalonkan McCarthy sebagai Ketua, meskipun 31 Republikan menentangnya. Pada bulan Januari, McCarthy membutuhkan 218 suara untuk mengambil peran tersebut.“Upaya McCarthy untuk berulang kali memilih saya untuk dicemooh dan dibenci – termasuk mengancam untuk melepaskan saya dari komite saya – tidak melakukan apa pun untuk mengatasi masalah yang dihadapi konstituen kami,” kata Omar. “Itu tidak melakukan apa pun untuk mengatasi inflasi, perawatan kesehatan, atau menyelesaikan krisis iklim.”“Apa yang dilakukannya adalah menimbulkan ketakutan dan kebencian terhadap orang Amerika Somalia dan siapa pun yang berbagi identitas saya, dan semakin memecah belah kita menurut garis ras dan etnis,” tambahnya. “Ini adalah kelanjutan dari kampanye berkelanjutan melawan suara-suara Muslim dan Afrika, orang-orang yang coba dilarang oleh partainya sejak Donald Trump pertama kali mencalonkan diri.”Pada Mei 2021, Omar mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada pendudukan Zionis Israel yang menindas Palestina dan melakukan kekejaman terhadap warga Palestina baru-baru ini .Sebelumnya pada April 2019, Omar membuat marah mantan Presiden AS Donald Trump karena menyoroti kejahatan apartheid Zionis Israel terhadap warga Palestina.“Dia sangat tidak menghormati negara ini. Terus terang, dia sangat tidak menghormati Zionis Israel. Dia adalah seseorang yang tidak benar-benar memahami kehidupan, kehidupan nyata. Tentang apa ini semua,” kata Trump untuk membela rezim Zionis Israel saat itu.Anggota kongres Muslim tetap di antara minoritas anggota parlemen AS yang sangat menentang rezim apartheid di Pendudukan Palestina. Dia blak-blakan menentang penjualan senjata AS di luar negeri dan dengan keras menentang undang-undang senjata di negara yang mengizinkan pembelian senjata tempur militer oleh siapa pun yang berusia di atas 18 tahun dengan sedikit pemeriksaan latar belakang.[IT/r]