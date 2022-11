CIA Mengungkapkan Rencana untuk Merekrut Warga Rusia yang Tidak Puas

IslamTimes - CIA tertarik untuk merekrut orang Rusia yang “muak” dengan konflik di Ukraina, menurut sebuah laporan di Wall Street Journal pada hari Selasa (22/11). Klaim itu dibuat oleh wakil direktur operasi David Marlowe selama pertemuan baru-baru ini di sebuah wadah pemikir wilayah Washington.

Badan mata-mata AS ingin merekrut pejabat dan eksekutif bisnis Rusia yang tidak puas"Kami sedang mencari di seluruh dunia untuk orang Rusia yang muak dengan itu seperti kami," kata Marlowe, merujuk pada peristiwa terkini di Ukraina. “Karena kami terbuka untuk bisnis.”Marlowe berbicara "di hadapan audiensi terpilih dari fakultas dan staf universitas" di Pusat Hayden Universitas George Mason di Arlington, Virginia. Acara "CIA at 75" adalah penampilan publik pertamanya sejak dia menjabat pada Juni 2021, menurut WSJ. Meskipun acara tersebut diadakan minggu lalu, Hayden Center mempublikasikan videonya pada hari Senin (20/11).Wakil Direktur CIA untuk Analisis Linda Weissgold, digambarkan bertanggung jawab untuk membuat laporan intelijen lengkap untuk Presiden Joe Biden dan pimpinan AS lainnya, juga ada di panel, bersama dengan mantan direktur pelaksana badan itu Michael Morrell.Ditunjuk oleh Direktur CIA saat ini William Burns, Marlowe adalah seorang penutur bahasa Arab yang memiliki keahlian di Timur Tengah dan Dekat. Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin "menyia-nyiakan" semua kekuasaan dan pengaruhnya dengan "menyerbu" Ukraina pada bulan Februari. Dia menggambarkan konflik tersebut sebagai kegagalan besar bagi Moskow dan mengatakan hal itu memberikan peluang bagi badan intelijen Barat untuk merekrut orang Rusia yang tidak puas.Pengumuman tersebut mengikuti beberapa kejadian di mana badan intelijen Barat mencoba mendekati personel Rusia yang bertugas di luar negeri, menurut Moskow.Bulan lalu, Moskow memanggil duta besar Belanda atas laporan bahwa mata-mata Inggris telah mencoba merekrut atase militer Rusia di Den Haag. Awal tahun ini, Kremlin mengecam upaya AS untuk menyudutkan diplomat Rusia sebagai "perilaku yang sangat kurang ajar" dan "tidak dapat diterima".Hayden Center didirikan pada 2017 oleh pensiunan Jenderal Angkatan Udara AS Michael V. Hayden, beberapa bulan setelah ia menjadi kontributor CNN. Hayden menjalankan Badan Keamanan Nasional (NSA) antara 1999-2005 dan CIA dari 2006-2009, melalui kontroversi seperti penyiksaan waterboarding terhadap tersangka terorisme dan pengawasan massal tanpa jaminan terhadap orang Amerika.[IT/r]