Chomsky: Sanksi AS Terhadap Iran Tidak Mendukung 'Protes', tetapi Memperdalam Penderitaan

Tetapi merugikan ekonomi Iran telah menjadi tujuan AS selama lebih dari 40 tahun, kata analis.Chomsky membuat pernyataan tentang Iran dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Truthout, yang diterbitkan pada hari Rabu (23/11).Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran setelah secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir 2015 pada Mei 2018, meskipun Iran sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.Sanksi tersebut telah mencekik saluran keuangan yang dapat digunakan untuk menyediakan obat-obatan, material, atau peralatan medis penting bagi Iran.Meskipun Washington dan sekutu Baratnya mengklaim bahwa barang-barang kemanusiaan dibebaskan dari sanksi, puluhan ribu pasien di Iran selama bertahun-tahun telah meninggal atau mengembangkan penyakit kritis karena tidak tersedianya obat-obatan esensial selama bertahun-tahun.Selama beberapa minggu terakhir, pemerintah AS dan sekutu Eropanya telah memberlakukan tindakan pembatasan terhadap sejumlah individu dan entitas Iran atas apa yang mereka klaim sebagai 'tindakan keras terhadap pengunjuk rasa kekerasan di seluruh negeri'.Menyinggung peristiwa terbaru di Iran, Chomsky mengatakan tidak ada revolusi dalam pembuatannya.Menurut Chomsky, protes tersebut tampaknya tidak memiliki pemimpin, juga tanpa tujuan atau platform yang diartikulasikan dengan jelas selain dari 'penggulingan' pemerintah Iran.Dia meyakinkan hampir tidak ada keraguan AS akan memberikan dukungan untuk upaya melemahkan pemerintah Iran, yang telah menjadi musuh utama sejak 1979.“(Pada 1979) tiran yang didukung AS yang dipasang kembali oleh AS melalui kudeta militer pada 1953 digulingkan dalam pemberontakan rakyat. AS segera memberikan dukungan kuat kepada temannya saat itu Saddam Hussein dalam serangan pembunuhannya terhadap Iran, akhirnya melakukan intervensi langsung untuk memastikan penyerahan virtual Iran,” kata Chomsky."Perang gagal mencapai tujuannya. Ketika itu berakhir, AS memberlakukan sanksi keras terhadap Iran,” kata Chomsky.“Presiden Bush I - negarawan Bush - mengundang insinyur nuklir Irak ke AS untuk pelatihan lanjutan dalam pengembangan senjata nuklir dan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk meyakinkan Saddam atas dukungan kuat Washington kepadanya. Semua ancaman yang sangat serius terhadap Iran,” jelasnya.Akademisi terkenal AS itu juga menyoroti bahwa hukuman terhadap Iran terus berlanjut sejak itu dan tetap menjadi kebijakan bipartisan, dengan sedikit debat publik."Inggris, penyiksa tradisional Iran sebelum AS menggusurnya dalam kudeta tahun 1953 yang menggulingkan demokrasi Iran, kemungkinan besar, seperti biasa, mengikuti dengan patuh di belakang AS, mungkin sekutu lainnya," katanya.Juga, dia mengatakan bahwa Israel pasti akan melakukan apa saja untuk menggulingkan musuh bebuyutannya sejak 1979 – yang sebelumnya adalah sekutu dekat di bawah Shah.Pada akhir Oktober, badan intelijen top Iran mengeluarkan pernyataan bersama, menunjuk pada peran utama badan intelijen asing, terutama CIA, dalam mendalangi kerusuhan kekerasan di Iran dalam beberapa minggu terakhir.Pemantauan intelijen yang “terus menerus dan tepat” dalam satu tahun terakhir serta dokumen yang diperoleh selama kerusuhan baru-baru ini mengungkapkan “banyak contoh dan referensi yang tidak dapat disangkal tentang peran habis-habisan rezim teroris Amerika dalam merancang, menerapkan, dan memelihara kerusuhan," kata pernyataan.Jutaan orang Iran telah turun ke jalan di seluruh negeri untuk mengutuk tindakan vandalisme oleh perusuh, sementara media yang didukung AS dan asing mencoba menggambarkan protes sebagai sebuah revolusi.Kerusuhan pecah di Iran pada 16 September setelah seorang wanita muda Iran, yang diidentifikasi sebagai Mahsa Amini meninggal. Wanita berusia 22 tahun itu pingsan di sebuah kantor polisi di ibu kota, Tehran, dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran mengatakan bahwa kematian Amini yang kontroversial disebabkan oleh suatu penyakit daripada dugaan pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Kerusuhan telah merenggut puluhan nyawa dari pasukan keamanan dan orang-orang tak berdosa karena beberapa elemen menggagalkan protes untuk menyerang pemerintah. Banyak negara Barat telah menyatakan dukungan mereka untuk para perusuh dalam tindakan yang digambarkan Tehran sebagai "menghasut" kekerasan dan kebencian.[IT/r]