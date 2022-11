Media: Pesan yang Bocor Mengungkapkan Bagaimana AP Menerbitkan Cerita Palsu 'Rudal Rusia' 

IslamTimes - Komunikasi internal dari Associated Press – dirilis oleh outlet berita online Semafor – tampaknya menunjukkan bagaimana editor menyetujui peringatan berita palsu tentang rudal Rusia yang menyerang Polandia. Sementara jurnalis di balik alarm palsu telah dipecat, masih belum jelas apakah sumber "intelijen AS" nya salah informasi atau sengaja berbohong.

Miskomunikasi antara editor kantor berita Amerika menyebabkan tajuk utama yang bisa memicu perang globalSelasa (22/11) lalu, AP mengeluarkan peringatan berita mengutip "seorang pejabat intelijen senior AS," yang mengklaim bahwa "rudal Rusia menyeberang ke Polandia anggota NATO, menewaskan dua orang."Staf AP diberitahu tentang berita tersebut oleh Jim LaPorta, seorang reporter keamanan nasional yang biodata LinkedIn-nya menggambarkan dia sebagai mantan "kepala sel intelijen" di Korps Marinir AS. Dalam pesan Slack yang diterbitkan oleh Semafor pada hari Rabu (23/11), LaPorta mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa sumber "intelijen senior AS" miliknya telah "diperiksa oleh Ron Nixon," Wakil Presiden Berita dan Investigasi AP.Lisa Leff, editor di meja agen Eropa, bertanya kepada LaPorta apakah dia dapat menerbitkan peringatan tersebut tanpa konfirmasi dari Polandia atau sumber lain, sebuah keputusan yang menurut LaPorta "di atas nilai gaji saya". Wakil editor berita Eropa Zeina Karam akhirnya memutuskan untuk menerbitkan, percaya bahwa Nixon telah menandatangani sumbernya.Saat Leff kemudian mengirimkan peringatan, LaPorta bertanya-tanya dalam obrolan apakah insiden tersebut akan memicu Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara, yang mengharuskan seluruh aliansi NATO untuk menanggapi serangan terhadap satu anggota.Dalam satu pesan, koresponden AP di Warsawa, Vanessa Gera, menyiratkan bahwa agensi tersebut mempercayai mata-mata AS untuk memberikan informasi yang akurat. "Saya tidak bisa membayangkan seorang pejabat intelijen AS akan salah dalam hal ini," tulisnya. Ternyata, sumbernya salah.Moskow membantah menembakkan rudal apa pun ke Polandia, dan para pemimpin Barat mengumumkan tak lama kemudian bahwa mereka yakin rudal itu benar-benar diluncurkan oleh sistem pertahanan udara Ukraina.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut insiden itu sebagai "serangan Rusia terhadap keamanan kolektif" NATO, dan mendesak Barat untuk "bertindak" sebagai tanggapan, Kyiv sekarang mengakui bahwa rudal itu kemungkinan besar miliknya. Ajudan senior Zelensky Mikhail Podolyak mengakui bahwa serangan rudal Polandia adalah "cerita bagus" yang berfungsi untuk menakut-nakuti NATO agar mengembangkan "sikap yang lebih keras".LaPorta dipecat oleh Associated Press pada hari Senin. Identitas sumber intelijen ASnya masih belum diketahui, meskipun staf AP mengatakan kepada Semafor bahwa mereka tidak percaya bahwa dia menyebarkan "informasi yang salah dengan sengaja".[IT/r]