Politico: UE Yakin AS Mendapat Untung dari Konflik Ukraina 

IslamTimes - Pejabat senior UE marah pada pemerintahan Presiden AS Joe Biden, dengan alasan bahwa Washington memanfaatkan konflik Ukraina dan masalah ekonomi blok tersebut, Politico melaporkan pada hari Kamis (24/11), mengutip sumber.

Amerika menguangkan konflik sementara blok itu ditinggalkan, kata pejabat senior dilporkanSeorang pejabat senior yang diwawancarai oleh outlet tersebut mengatakan bahwa AS paling diuntungkan dari konflik tersebut karena “mereka menjual lebih banyak gas dan dengan harga lebih tinggi, dan karena mereka menjual lebih banyak senjata.”Keretakan transatlantik yang berkembang didasarkan pada beberapa faktor. Sanksi Barat yang dikenakan pada Moskow atas kampanye militernya di Ukraina telah menyebabkan gangguan besar dalam pengiriman gas dari Rusia ke Eropa, dan UE sekarang bergantung pada gas Amerika, yang harganya empat kali lebih tinggi daripada biayanya di AS.Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan praktik ini sebagai "tidak bersahabat". Namun, sumber Politico mengindikasikan bahwa ketika dihadapkan oleh para pemimpin UE di KTT G20 mengenai masalah tersebut, Biden "tampaknya tidak menyadarinya".Masalah pelik lainnya adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, skema insentif yang menawarkan subsidi besar dan keringanan pajak untuk bisnis hijau. Brussel khawatir hal itu berpotensi merusak ekonomi blok tersebut, karena dapat memberi produsen kendaraan listrik Amerika keuntungan atas rekan-rekan UE mereka di pasar AS yang menguntungkan.“Kami benar-benar berada di titik bersejarah,” kata seorang pejabat UE kepada Politico, dengan alasan bahwa ketidaksepakatan ini dapat merusak upaya Barat untuk mendukung Ukraina dan aliansi transatlantik itu sendiri. “Amerika perlu menyadari bahwa opini publik sedang bergeser di banyak negara UE,” tambahnya.Orang Eropa juga dilaporkan semakin kesal dengan aliran uang ke industri pertahanan AS karena kampanye untuk mendukung Ukraina dengan senjata. Menurut seorang pejabat senior, mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun bagi Uni Eropa untuk mengisi kembali pasokan senjatanya, yang telah memicu kekhawatiran bahwa AS akan mendapat lebih banyak keuntungan dari konflik tersebut.Laporan tersebut muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengklaim pekan lalu bahwa dengan mencoba mengisolasi Moskow atas konflik Ukraina, UE hanya “membebankan biaya pada negara-negara UE dan warganya, yang terpaksa membayar dari kantong mereka sendiri untuk strategi kesalahan para politisi mereka.”[IT/r]