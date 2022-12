Finlandia: Eropa 'Tidak Cukup Kuat' 

IslamTimes - Negara-negara Eropa akan berada di tempat berbahaya sekarang jika bukan karena peran yang dimainkan AS dalam konflik Ukraina, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengklaim pada hari Jumat. Dia juga mendesak sekutu Helsinki untuk meningkatkan upaya membangun kemampuan pertahanan.

Negara-negara Barat harus meningkatkan pertahanan karena konflik Ukraina terus berlanjut, saran Perdana Menteri Sanna MarinBerbicara selama kunjungan ke Australia, perdana menteri Finlandia mengindikasikan bahwa Eropa tidak berada dalam posisi yang baik untuk menangani krisis saat ini sendirian. “Saya akan jujur ​​​​dengan Anda, Eropa tidak cukup kuat. Kami akan berada dalam masalah tanpa Amerika Serikat melibatkan [dirinya sendiri] dalam perang Ukraina,” katanya, menunjuk pada bantuan besar-besaran yang telah diberikan Washington kepada Kiev.Menurut Marin, Eropa harus melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat: “Kita harus memastikan bahwa kita juga membangun kemampuan tersebut dalam hal pertahanan Eropa dan industri pertahanan Eropa.”Dia juga mencatat bahwa operasi militer Rusia di Ukraina telah mengubah kalkulus politik Helsinki “dalam semalam”. Pada bulan Mei, Finlandia dan tetangganya di Nordik, Swedia, mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO. Sementara blok tersebut menuruti permintaan ini, tawaran kedua negara belum diratifikasi oleh 30 anggotanya.Aliansi pimpinan AS telah berulang kali mengatakan bahwa, meskipun mendukung Ukraina secara militer, mereka bukan pihak dalam konflik. Namun, pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuduh Washington dan NATO berpartisipasi langsung dalam kebuntuan itu.Dia juga mengatakan bahwa Moskow tidak memerlukan jenis arsitektur keamanan yang coba dibangun oleh negara-negara Barat tanpa Rusia dan Belarusia. "Keamanan Eropa sekarang bermuara pada tunduk sepenuhnya kepada AS," tambah Lavrov.Menteri melanjutkan dengan mengingat bahwa, sementara dalam beberapa tahun terakhir Prancis dan Jerman mencari kemerdekaan dari perlindungan militer Amerika, AS bertekad untuk menjadikan NATO sangat diperlukan dan ingin mengadu domba negara-negara Eropa lainnya dengan Rusia.[IT/r]