Jerman Tangkap 25 Orang yang Dituduh Merencanakan Kudeta

IslamTimes - Dua puluh lima orang telah ditangkap dalam penggerebekan di seluruh Jerman karena dicurigai merencanakan untuk menggulingkan pemerintah.

Laporan Jerman mengatakan kelompok sayap kanan dan mantan tokoh militer berencana menyerbu gedung parlemen, Reichstag, dan merebut kekuasaan.Seorang bangsawan kecil yang digambarkan sebagai Pangeran Heinrich XIII, 71, diduga menjadi pusat rencana mereka.Menurut jaksa federal, dia adalah salah satu dari dua tersangka pemimpin di antara mereka yang ditangkap di 11 negara bagian Jerman.Para komplotan dikatakan termasuk anggota ekstremis Reichsbürger [Citizens of the Reich] gerakan, yang telah lama menjadi perhatian polisi Jerman atas serangan kekerasan dan teori konspirasi rasis. Mereka juga menolak mengakui negara Jerman modern.Diperkirakan 50 pria dan wanita diduga telah menjadi bagian dari kelompok tersebut, dikatakan telah merencanakan untuk menggulingkan republik dan menggantinya dengan negara baru yang meniru Jerman pada tahun 1871 - sebuah kerajaan yang disebut Second Reich."Kami belum memiliki nama untuk kelompok ini," kata seorang juru bicara kantor kejaksaan federal.Tiga ribu petugas mengambil bagian dalam 130 penggerebekan di sebagian besar negara, dengan dua orang ditangkap di Austria dan Italia. Mereka yang ditahan akan diinterogasi di kemudian hari.Menteri Kehakiman Marco Buschmann tweeted bahwa operasi anti-teror besar sedang berlangsung dan diduga "serangan bersenjata terhadap badan konstitusional telah direncanakan".Kantor kejaksaan federal mengatakan kelompok itu telah merencanakan kudeta dengan kekerasan sejak November 2021 dan anggota "Rat" (dewan) pusat sejak itu mengadakan pertemuan rutin.Kedutaan Rusia di Berlin membantah keterlibatan Moskow dalam sel kudeta yang berencana melakukan serangan teroris di Jerman.Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menekankan bahwa kudeta adalah masalah lokal di Jerman dan Rusia tidak ada hubungannya dengan itu.[IT/r]