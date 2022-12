Staf NYT Menjadi Berita dengan Pemogokan Pertama dalam Empat Dekade

IslamTimes - Penghentian kerja sehari penuh pertama dalam empat dekade di New York Times menempatkan staf surat kabar dalam posisi canggung untuk membuat berita, alih-alih melaporkannya.

Lebih dari 1.000 staf New York Times Co. melakukan pemogokan satu hari Kamis (8/12) dalam perselisihan mengenai gaji dan tunjangan di perusahaan penerbitan, menurut New York Times Guild, yang mewakili karyawan. Staf Times tidak memiliki kontrak sejak Maret 2021.Pemogokan tersebut membuat banyak jurnalis berada dalam posisi yang tidak nyaman — menjadi subjek berita, termasuk oleh perusahaan mereka sendiri, yang meliput pemogokan dalam artikel tanpa tanda tangan. Dalam hal ini, hal itu “tidak dapat dihindari,” kata Danial Adkison, editor staf senior, dalam sebuah wawancara. “Kami lebih suka melayani pembaca kami daripada berdiri di sini dan berbicara dengan wartawan.”Serikat pekerja menyerukan kenaikan gaji yang sejalan dengan kenaikan inflasi dan agar perusahaan mempertahankan perawatan kesehatan dan tunjangan pensiun, antara lain. Selain jurnalis Times, mereka bernegosiasi untuk semua karyawan serikat pekerja, termasuk satpam dan staf periklanan.Pengawas Kota New York Brad Lander berbicara untuk mendukung para pekerja pada rapat umum di depan markas Times di tengah kota Manhattan. Dana pensiun New York City memiliki $25 juta saham New York Times, katanya, menambahkan investor dan pelanggan dihargai ketika pekerja dibayar sesuai utang mereka. Dia juga mengatakan dia memboikot publikasi Kamis untuk mendukung pekerja."Biasanya, saya akan mengambil bungkus biru dari koran, mendengarkan Daily di kamar mandi atau bermain Wordle," kata Lander dalam pidatonya. "Saya tidak melakukan semua itu karena saya tidak melewati garis piket."Menurut Times, perusahaan menawarkan kenaikan 5,5% kepada anggota serikat pekerja saat kesepakatan tercapai, bersama dengan kenaikan 3% pada tahun 2023 dan 2024, dan bonus retroaktif 4%. Serikat pekerja mencari kenaikan 10% saat kontrak diratifikasi, kenaikan 5,5% pada tahun 2023 dan 2024, dan bonus retroaktif 8,5%.Serikat pekerja mengatakan proposal upah Times saat ini tidak memadai, sementara juru bicara penerbit sebelumnya mengatakan perusahaan menawarkan "kenaikan yang signifikan." Pekerja di protes tersebut mengatakan Times sedang "pelit" mengingat kinerja keuangan perusahaan.Selama sembilan bulan di tahun 2022, pendapatan di Times naik 11% menjadi $1,64 miliar, sementara laba bersih turun 31% menjadi $103,1 juta. Sepanjang tahun, perusahaan membeli permainan kata online Wordle dan publikasi olahraga Athletic, dan mencapai 10,8 juta langganan di berbagai produknya.Perwakilan Times mengatakan proposal serikat pekerja akan menambah biaya lebih dari $100 juta selama masa kontrak, yang “akan mempersulit untuk mempertahankan investasi kami dalam jurnalisme.”“Sangat mengecewakan bahwa mereka mengambil tindakan ekstrem ketika kita tidak menemui jalan buntu,” kata juru bicara itu dalam pernyataan email. “Kami berkomitmen untuk terus melayani pembaca kami dan siap melakukannya tanpa gangguan.”Serikat pekerja memperingatkan perusahaan tentang pemogokan yang direncanakan seminggu sebelumnya, dan Jim Luttrell, editor staf senior dan anggota komite perundingan, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pemogokan itu tidak pernah tentang menutup organisasi berita.“Apa pun yang mereka keluarkan hari ini, tidak akan sebagus jika kita ada di sana,” kata Luttrell, yang telah bekerja di Times selama 28 tahun. "Dan itu akan menjadi perjuangan, dan saya harap mereka merasakan sedikit rasa sakit karenanya."Jika pembicaraan macet lagi, serikat pekerja dapat meminta anggota untuk mengizinkan pemogokan, kata Stacy Cowley, seorang reporter bisnis dan anggota komite perundingan, dalam sebuah pidato. The Times melaporkan jurnalisnya keluar kurang dari sehari pada tahun 1981 dan melakukan protes singkat pada tahun 2017. Pemogokan oleh wartawan dan lainnya menghentikan penerbitan surat kabar tersebut pada tahun 1978.Bagi beberapa reporter Times, muncul untuk memprotes menandai salah satu dari beberapa kali mereka kembali ke kantor sejak sebelum pandemi. Bagi Luttrell, protes tersebut menandai perjalanan kelimanya ke kantor sejak Maret 2020 — empat kali sebelumnya adalah untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkannya.“Kami telah lama menerbitkan artikel tentang pentingnya tenaga kerja, dan tentang kebangkitan gerakan buruh,” kata Luttrell. “Mereka perlu membaca apa yang ada di halaman mereka sendiri dan menerimanya.”[IT/r]