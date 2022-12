Rusia Memperingatkan untuk Memotong Produksi Minyak Menanggapi Batasan Harga Minyak

IslamTimes - Rusia memperingatkan siap untuk mengurangi produksi minyak sebagai tindakan tanggapan terhadap pembatasan harga bahan bakar yang diperkenalkan oleh anggota UE dan G7.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan bahwa output dapat dipangkas hingga 7% pada awal 2023.Batas harga Uni Eropa sebesar $60 per barel untuk minyak Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember, bersamaan dengan larangan ekspor lintas laut.Novak menambahkan, sebagai pembalasan, Rusia berencana melarang pasokan minyak dan produk minyak bumi ke negara dan badan hukum yang mewajibkan kepatuhan dengan batas harga dalam kontrak.“Oleh karena itu, kami siap untuk mengurangi sebagian produksi, dan awal tahun depan mungkin ada pengurangan sekitar 500-700 ribu barel per hari. Ini sekitar 5-7% bagi kami,” katanya seperti dikutip kantor berita Sputnik.Wakil Perdana Menteri Rusia mencatat bahwa meskipun "volume ini tidak signifikan, risiko seperti itu tetap ada."Dia juga mengatakan bahwa produksi minyak di Rusia akan meningkat sebesar 2% dan penyulingan minyak akan meningkat sebesar 5%, tetapi produksi gas akan menurun sebesar 18-20% pada akhir tahun 2022.“Sampai akhir tahun di industri perminyakan, produksi kita malah naik 2% menjadi 535 juta ton dibanding tahun lalu. Kami akan memproduksi sekitar 5% lebih banyak produk minyak bumi dibandingkan tahun lalu,” kata Novak.“Ada penurunan sebagian di industri gas, sekitar 18-20%. Padahal, industri gas kita tahun ini akan memproduksi 671 miliar meter kubik gas. Ini juga volume yang besar, sekitar 470 miliar meter kubik akan masuk ke pasar domestik,” tambahnya.Pernyataan itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (22/12) bahwa dia akan menandatangani dekrit tentang tindakan pembalasan atas pembatasan harga minyak Rusia awal minggu depan, dalam apa yang dia gambarkan sebagai tindakan pencegahan.Batas harga UE sebesar $60 per barel untuk minyak Rusia, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Desember, akan ditinjau setiap dua bulan untuk tetap berada di 5% di bawah tolok ukur Badan Energi Internasional.Negara-negara G7 dan Australia juga membatasi ekspor minyak Rusia sebesar $60 per barel. Moskow mengecam batasan harga sebagai upaya untuk memanipulasi "prinsip dasar pasar bebas", memperingatkan bahwa Rusia tidak akan menjual minyak ke negara-negara yang menerapkan batasan tersebut.[IT/r]