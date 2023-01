Trump Mengatakan Dia Akan Menegosiasikan Akhir Konflik Ukraina dalam 24 Jam

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (26/1) bahwa dia dapat mempengaruhi penghentian perang di Ukraina dalam waktu 24 jam melalui negosiasi jika dia masih menjadi presiden, menambahkan bahwa perang tidak akan terjadi jika dia masih dalam posisinya.

"Jika saya adalah presiden, perang Rusia/Ukraina tidak akan pernah terjadi, tetapi bahkan sekarang, jika saya menjadi presiden, saya akan dapat merundingkan untuk mengakhiri perang yang mengerikan dan meningkat pesat ini dalam waktu 24 jam," kata Trump di platform Truth Social. .Sehari sebelumnya, Trump menyebut keputusan Presiden AS saat ini Joe Biden untuk mentransfer 31 tank M1A1 Abrams ke Ukraina karena dia yakin hal itu dapat memicu reaksi Rusia untuk menyebarkan senjata nuklir - memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan Perang Dunia III, dengan menyatakan pada Truth Social: “PERTAMA DATANG TANKS, LALU DATANG NUKES. Akhiri perang gila ini, SEKARANG. Sangat mudah dilakukan!”Ini terjadi dua hari setelah pemerintahan Biden mengumumkan keputusan untuk mengirimkan 31 tank ke Ukraina. Namun, pejabat AS telah menyatakan bahwa akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan proses pelatihan dan pengiriman sebelum mereka dapat dimobilisasi di medan perang di Ukraina, kemungkinan besar mereka tidak akan dikirim sebelum serangan balik Ukraina yang diantisipasi.Dengan biaya sekitar $10 juta per buah, tank tempur kompleks buatan AS ini sangat sulit dirawat dan akan menimbulkan tantangan logistik untuk disuplai ulang karena beroperasi dengan bahan bakar jet.[IT/r]