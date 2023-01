Gedung Putih Mengomentari Potensi Bentrokan NATO-Rusia

IslamTimes - Negara-negara NATO tidak dalam bahaya diserang oleh Rusia, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada hari Rabu (26/1).

“Sama sekali tidak ada indikasi” bahwa Moskow berencana menyerang blok militer pimpinan AS, kata WashingtonBerbicara pada jumpa pers reguler, Kirby ditanya apakah aliansi militer pimpinan AS memiliki cukup pasukan untuk menghalau kemungkinan serangan Rusia di sisi timurnya jika terjadi eskalasi besar dalam konflik Ukraina.“Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah kami sama sekali tidak melihat indikasi bahwa [Presiden Rusia Vladimir] Putin memiliki rancangan untuk menyerang wilayah NATO,” kata juru bicara itu, sambil menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden menganggap serius komitmen Pasal 5 Washington. Dia mengacu pada prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap seluruh aliansi.Kirby mencatat bahwa Washington telah mengerahkan 20.000 personel layanan AS tambahan di Eropa, sehingga jumlah totalnya menjadi 100.000. Dia menambahkan bahwa NATO “yakin bahwa kami memiliki kemampuan, energi, bakat, tenaga kerja, sumber daya untuk memenuhi komitmen Pasal 5 kami.”Rusia secara konsisten menggambarkan kehadiran militer AS di sayap timur NATO sebagai ancaman. Pada akhir Oktober, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa “semakin dekat pasukan Amerika ke perbatasan kita, semakin besar bahaya yang kita hadapi.”Kirby juga mengatakan AS memperhatikan garis merah yang ditarik oleh Moskow di Ukraina, menambahkan: “Kami tidak menerima begitu saja ketika mereka mengatakannya. Dan kami tidak meremehkan.”Pada musim gugur, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan Washington bahwa pengiriman senjata jarak jauh ke Kiev akan melewati "garis merah" dan menjadikan Amerika "pihak langsung dalam konflik". Pada hari Selasa, Dmitry Polyansky, Deputi Perwakilan Tetap Pertama Moskow untuk PBB, menyarankan bahwa sementara Barat telah mengabaikan beberapa peringatan Moskow, "mungkin [garis] paling merah belum dilanggar".Namun, pada hari Rabu (25/1), Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa semua "pembicaraan tentang garis merah telah menjadi masa lalu", menunjuk pada "perang hibrida" yang sedang berlangsung yang dilancarkan oleh Barat melawan Rusia di Ukraina.“Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa ia berusaha untuk menimbulkan kekalahan strategis di Rusia. Tidak mungkin mengabaikan kenyataan,” tambah kementerian itu.[IT/r]