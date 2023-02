Filipina Setuju untuk Memberi AS Perluasan Akses ke Pangkalan Militer

IslamTimes - Filipina telah setuju untuk memberi Amerika Serikat akses yang diperluas ke pangkalan militer utama di negara Asia Tenggara itu.

Washington dan Manila menyepakati rencana untuk “mempercepat implementasi penuh Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan dengan kesepakatan penuh untuk menunjuk empat lokasi baru yang disepakati di wilayah strategis” Filipina, kata departemen pertahanan kedua negara dalam pernyataannya pada Kamis (2/1).Kedua belah pihak juga menyepakati “penyelesaian substansial proyek di lima lokasi yang telah disepakati,” kata mereka.Berdasarkan perjanjian tersebut, AS akan memiliki akses ke pangkalan militer Filipina, kemungkinan termasuk dua di pulau utara Luzon.Akses Washington ke pangkalan-pangkalan itu, menurut pakar militer, dapat memberi pasukan AS posisi strategis untuk melakukan operasi jika terjadi konflik atas China Taipei atau di Laut China Selatan.China mengklaim kedaulatan atas hampir semua Laut China Selatan, yang juga diklaim sebagian oleh Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Perairan diyakini berada di atas cadangan minyak dan gas yang sangat besar.Peningkatan kerja sama militer dengan Amerika Serikat “menjadi pertanda baik bagi postur pertahanan kami,” kata seorang pejabat pertahanan Filipina kepada The Washington Post.Pejabat itu mengatakan Manila berusaha untuk meningkatkan keamanannya sendiri dan langkah itu “tidak ditujukan untuk negara tertentu.”Dia mengatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. “menyadari dinamika kawasan saat ini dan bahwa Filipina benar-benar perlu melangkah.”Pejabat itu juga menegaskan bahwa Marcos telah memantau dengan cermat perkembangan di Selat Taiwan dan di Laut Filipina Barat. “Kami sudah mendapat serbuan dari berbagai negara dan ketegangan masih diperkirakan akan meningkat,” tambahnya.Negara Asia Selatan, yang pernah menjadi wilayah AS, menjadi tuan rumah kehadiran besar-besaran AS setelah Perang Dunia II, termasuk di dua fasilitas militer Amerika terbesar di luar negeri. Pengaturan tersebut berakhir pada tahun 1991 ketika senat Filipina memaksa Amerika untuk melepaskan semua pangkalan AS di Filipina. Kedua negara kemudian menandatangani Perjanjian Kunjungan Pasukan 1998 dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan 2014.Hubungan antara Manila dan Washington tegang di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang mengancam akan mengakhiri Perjanjian Kunjungan Pasukan, yang akan mempersulit pasukan AS untuk mengakses Filipina. Namun, Duterte mengalah dan memulihkan perjanjian tahun lalu.Pekan lalu, AS secara resmi membuka pangkalan baru di Guam, sebuah pulau penting yang strategis di timur Filipina. Pangkalan, Camp Blaz, yang merupakan pangkalan Marinir baru pertama dalam 70 tahun, diperkirakan akan menampung 5.000 Marinir AS.[IT/r]