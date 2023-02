Senator AS Khawatir Akan Spionase Nuklir

IslamTimes - Seorang senator AS meminta pengarahan keamanan dan tindakan tegas terhadap potensi operasi pengawasan China, menyusul pengumuman Pentagon pada hari Kamis (2/2) bahwa balon ketinggian sedang dipantau di langit AS.

Senator Republik Montana Steve Daines mengirim surat itu kepada Sekretaris Perang Lloyd Austin pada hari Kamis, mengungkapkan kekhawatiran atas insiden tersebut dan meminta Departemen Perang untuk memberikan lebih banyak informasi. “Sangat penting untuk menetapkan jalur penerbangan balon ini, setiap aset keamanan nasional AS yang dikompromikan, dan semua infrastruktur telekomunikasi atau TI di AS yang digunakan balon mata-mata ini,” tulis senator tersebut.“Seperti yang Anda ketahui, Montana memainkan peran keamanan nasional yang vital dengan menampung silo rudal nuklir di Malmstrom AFB,” lanjutnya.Juru bicara Pentagon Brigjen. Jenderal Pat Ryder mengklarifikasi pada pengarahan hari Kamis bahwa balon, yang diyakini militer milik China, tidak menimbulkan ancaman keselamatan langsung.“Contoh aktivitas balon semacam ini telah diamati sebelumnya selama beberapa tahun terakhir. Begitu balon terdeteksi, pemerintah AS segera bertindak untuk melindungi dari pengumpulan informasi sensitif,” katanya.Militer AS mengklaim bahwa mereka memutuskan untuk tidak menembak jatuh balon tersebut karena masalah keamanan di area terdekat. Sementara Beijing belum bertanggung jawab atas insiden tersebut, para pejabat AS merasa “yakin” bahwa objek tersebut adalah milik Republik Rakyat China.“Mengingat meningkatnya permusuhan dan destabilisasi di seluruh dunia yang ditujukan ke Amerika Serikat dan sekutu kita, saya khawatir dengan fakta bahwa balon mata-mata ini mampu menyusup ke wilayah udara negara kita dan Montana,” simpul Daines dalam suratnya.[IT/r]