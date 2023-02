Bursa Saudi Jatuh karena Kekhawatiran Fed; Qatar Untung 

IslamTimes - Pasar saham Arab Saudi ditutup lebih rendah pada hari Minggu (19/2) setelah data ekonomi AS memicu kekhawatiran Federal Reserve akan bertindak lebih agresif untuk mengekang inflasi.

Sebagian besar negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (Persia), termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memiliki mata uang yang dipatok terhadap dolar AS dan mengikuti langkah kebijakan Fed dengan cermat, membuat wilayah tersebut terkena dampak langsung dari pengetatan moneter di ekonomi terbesar di dunia. .Indeks benchmark TASI di Arab Saudi turun 0,5%, terseret oleh penurunan 2,1% di Retal Urban Development Co dan penurunan 0,9% Al Rajhi Bank.Pada hari Jumat, minyak - katalis untuk pasar keuangan Teluk - turun $2 per barel, mengakhiri minggu ini jauh lebih rendah, karena para pedagang khawatir kenaikan suku bunga AS di masa depan dapat memangkas permintaan energi dan pasokan bahan bakar yang cukup banyak.Di luar Teluk Persia, indeks blue-chip Mesir turun 0,9%, dengan sebagian besar saham indeks berada di wilayah negatif, termasuk Fawry For Banking Technology dan Electronic Payment, yang turun 3,1%.Industri Farmasi Internasional Mesir Co, yang bukan bagian dari indeks, turun lebih dari 5% setelah pemegang saham memutuskan untuk menunda peningkatan modal melalui rights issue.Di Qatar, indeks melawan tren untuk menyelesaikan 0,7% lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan 3,4% di Qatar National Bank pemberi pinjaman terbesar di Teluk Persia.[IT/r]