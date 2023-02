Yair Lapid: Israel Akan Runtuh dalam 6 Bulan

IslamTimes - Yair Lapid, mantan perdana menteri rezim Zionis, memperingatkan: "Setelah 6 bulan, ekonomi Zionis Israel akan hancur, keamanannya akan hancur, dan Zionis Israel akan hancur dari dalam; Zionis Israel akan hancur dan hancur dari dalam, dan semua orang Zionis Israel akan hancur. Mereka saling membenci."

Sementara Zionis tidak bisa lagi menyembunyikan akumulasi krisis yang dapat dilihat di berbagai dimensi masyarakat Zionis, dan juga peringatan tentang konsekuensi yang tak terhitung dari kebijakan ekstrem kabinet baru rezim ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu tentang kehidupan orang Zionis Israel yang meningkat dari hari ke hari. Lingkaran keamanan dan politik Zionis Israel yang diinformasikan mengumumkan bahwa dalam bayang-bayang kemajuan proyek nuklir Iran, perhatian harus diberikan pada perkembangan penting di wilayah tersebut, sementara Zionis Israel terjebak dalam krisis yudisial dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menemukan dirinya dalam lingkungan yang kompleks dan berbahaya secara strategis.Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa peningkatan tingkat pengayaan uranium di Iran dan pengembangan program nuklir negara itu, sementara kesia-siaan penarikan Amerika dari perjanjian nuklir menjadi jelas sekali lagi. Ini terjadi sekali selama kepresidenan Donald Trump di Amerika Serikat dan dengan dorongan kuat dari Netanyahu, dan setelah 5 tahun kami melihat bahwa keputusan ini tidak dapat menghentikan Iran untuk memajukan program nuklir mereka. Juga, penarikan AS dari perjanjian nuklir dengan Iran pada tahun 2018 tidak mengarah pada penandatanganan perjanjian baru yang memberlakukan persyaratan yang lebih keras di negara ini.Lingkaran tersebut mengutip seorang analis urusan militer di surat kabar Ibrani Ha'aretz yang mengatakan bahwa setelah kegagalan kesepakatan nuklir, apa yang terjadi pada kenyataannya benar-benar bertentangan dengan harapan; Sehingga Iran kembali ke saluran pengayaan uranium.Lingkaran politik dan keamanan yang berpengetahuan dari rezim Zionis menekankan bahwa peningkatan tingkat pengayaan uranium dan kemajuan program nuklir Iran terjadi sementara negara-negara besar di dunia sibuk dengan perang antara Rusia dan Ukraina dan kurang memperhatikan kasus Iran.Benny Gantz (mantan Menteri Perang rezim Zionis) dengan tepat menggambarkan situasi berbahaya di Zionis Israel pada tahap saat ini dan membunyikan alarm dan berkata: Apa yang terjadi (dalam program nuklir Iran) adalah persimpangan garis merah dan harus menghadapi yang kuat. reaksi internasional.Seorang analis rezim Zionis dalam urusan militer mengatakan dalam hal ini, berita mengkhawatirkan tentang kemajuan proyek nuklir Iran membutuhkan koordinasi yang erat antara Zionis Israel dan Amerika Serikat; Bahkan setelah "pemerintahan" mereka berubah. Jika Iran mengambil langkah lain dalam mengembangkan program nuklirnya, Zionis Israel dan Amerika Serikat harus mengadopsi kebijakan bersama untuk melawan proses ini.Dia melanjutkan, tetapi kita dapat melihat bahwa dalam seminggu terakhir, perbedaan antara kabinet Zionis Israel dan Amerika telah meningkat di dua bidang: kebijakan penyelesaian kabinet Netanyahu dan kudeta oleh kabinet ini terhadap peradilan.Dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu harus menyetujui keputusan anggota kabinetnya untuk melaksanakan proyek pembangunan 9 pusat pemukiman ilegal dan menambah ribuan unit tempat tinggal di dalamnya, tetapi pemerintah AS menentang keputusan ini, dan pada saat yang sama, Pejabat senior AS menentang tindakan kabinet Netanyahu untuk melemahkan pemerintah dan mengkritik peradilan Zionis Israel.Analis Zionis ini menambahkan: Duta Besar Washington untuk Zionis Israel (Palestina yang Diduduki) Tom Nides, yang telah memperingatkan tentang pergerakan anggota kabinet Netanyahu, diserang dengan kejam oleh para menteri kabinet ini, termasuk Bezalel Smotrich dan Amichai Shikli. Perilaku anggota kabinet Netanyahu ini menunjukkan ketidaktahuan dan kepicikan mereka. Shikli memberi tahu duta besar Amerika: Urus urusanmu sendiri dan tekan remmu. Anda tidak berwenang mengomentari reformasi peradilan, kami dengan senang hati mendiskusikan masalah hubungan luar negeri dan keamanan dengan Anda. Harap hormat.Dia melanjutkan: Perilaku anggota kabinet Zionis Israel adalah seolah-olah AS menerima 3,8 miliar dolar bantuan militer dari Zionis Israel setiap tahun, bukan sebaliknya! Orang Amerika menolak untuk menanggapi penghinaan yang kurang ajar oleh orang Zionis Israel ini, tetapi kasusnya masih terbuka.Mengutip sumber-sumber senior Zionis, analis Zionis Israel ini menekankan bahwa di kancah Palestina, peristiwa Quds Timur harus banyak mendapat perhatian, dan memang benar proyek jangka panjang dan provokatif Itamar Ben Guer (Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel). rezim Zionis) untuk menghancurkan beberapa lingkungan Quds atas perintah kabinet Ditunda, tetapi kampanye pelecehan polisi Israel di Yerusalem Timur terhadap Palestina dapat menyebabkan peningkatan ketegangan; Apalagi hanya tersisa satu bulan lagi hingga awal Ramadhan.Israel akan runtuh dalam 6 bulan!Di sisi lain, Yair Lapid, mantan Perdana Menteri rezim Zionis, mengirim pesan kepada Menteri Kehakiman rezim ini, Yario Levin, dan memperingatkan bahwa setelah 6 bulan, ekonomi Zionis Israel akan hancur, keamanannya akan hancur. , dan Zionis Israel akan hancur dari dalam. .Dia berkata dengan sinis kepada menteri kehakiman kabinet Netanyahu: "Karena Anda adalah perdana menteri yang sebenarnya, saya berbicara kepada Anda. Anda memilih kekuatan daripada tanggung jawab, dan karena itu ekonomi Zionis Israel akan hancur setelah 6 bulan, keamanan juga akan hancur, dan setelah 6 bulan, Zionis Israel akan terpecah dan hancur dari dalam, dan semua orang Zionis Israel akan saling membenci.Sementara para pengamat percaya bahwa para pengambil keputusan rezim Zionis tidak mampu mengadopsi strategi yang efektif untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Oleh karena itu, jika situasi rezim Zionis terus berlanjut dan tidak ada perubahan signifikan dalam bentuk dan orientasi kabinet Israel saat ini, maka Zionis tidak dapat mengubah arah strategi mereka saat ini, dengan kata lain, membangun sebuah strategi baru dan praktis untuk menghadapi tantangan internal dan luar negeri rezim Zionis hampir mustahil dalam bayang-bayang situasi saat ini.[IT/r]