Gedung Putih: AS Berpikir Rusia Perlu 'Lebih Berhati-hati' Mengingat Insiden Drone

IslamTimes - Amerika Serikat, sehubungan dengan insiden dengan drone MQ-9 Amerika di Laut Hitam, membuat Duta Besar Rusia untuk Washington Anatoly Antonov menyadari posisinya bahwa Moskow harus bertindak lebih hati-hati, kata Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis John Kirby. dalam sebuah wawancara CNN pada hari Rabu (15/3).

“Pesan yang kami sampaikan kepada duta besar Rusia adalah bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam terbang di wilayah udara internasional di dekat aset AS yang, sekali lagi, terbang dengan cara yang sepenuhnya legal, melakukan misi untuk mendukung kepentingan keamanan nasional kami. <…> Merekalah yang perlu lebih berhati-hati,” katanya.Pada hari Selasa (14/3), Antonov dipanggil ke Departemen Luar Negeri AS atas insiden dengan drone tersebut. Dia melaporkan bahwa setelah konsultasi, dia menolak semua sindiran dari pihak AS tentang insiden tersebut, mencatat bahwa pertukaran itu tetap konstruktif.Sementara itu, Kirby mengatakan bahwa AS tidak berhasil memulihkan puing-puing drone tersebut, menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak dapat melakukannya. “Itu (puing-puing – TASS) belum ditemukan. Dan saya tidak yakin kita akan dapat memulihkannya. Di mana ia jatuh ke Laut Hitam – air yang sangat, sangat dalam. Jadi, kami masih menilai apakah ada upaya pemulihan apa pun. Tidak mungkin ada,” ujarnya.Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Udara Rusia melihat drone MQ-9 AS di wilayah Semenanjung Krimea pada Selasa (14/3) pagi. Transponder pesawat nirawak dimatikan "melanggar batas wilayah di mana aturan wilayah udara sementara ditetapkan untuk tujuan melakukan operasi militer khusus dan menjadi perhatian semua pengguna wilayah udara internasional dan diterbitkan sesuai dengan standar internasional," kata Kementerian Pertahanan.Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa drone tersebut, akibat manuver yang tajam, lepas kendali, jatuh dari ketinggian dan menabrak permukaan air. Jet tempur Rusia tidak menggunakan senjata, juga tidak menghubungi pesawat nirawak. Pesawat kembali dengan selamat ke lapangan terbang rumah mereka.Menurut Komando Angkatan Bersenjata AS di Eropa, salah satu dari dua jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone AS, sehingga menyebabkannya jatuh di Laut Hitam. Presiden AS Joe Biden diberitahu tentang insiden tersebut.[IT/r]